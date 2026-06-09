Love of Lesbian actuarán el 27 de julio en el Teatro Real de Madrid dentro del ciclo Revolution’65. Será su primera vez en ese escenario y, al mismo tiempo, su último concierto en Madrid antes del parón indefinido que anunciaron tras 25 años ininterrumpidos sobre los escenarios. Pocas veces una incorporación a un cartel tiene tanto peso antes de que empiece a sonar la primera nota.

Una despedida que solo podía ser así

Cuando Santi Balmes grabó el vídeo en Instagram en el que anunciaba el parón de la banda, eligió las palabras con cuidado: «Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén. No es un adiós, sino un ‘hasta pronto’ de largo aliento.» Esa frase define bien la relación de Love of Lesbian con su público: una distancia calculada, literaria, que nunca renuncia a la emoción.

Que su última cita en Madrid sea el Teatro Real no es un capricho de agenda. Es la lógica de una banda que siempre ha entendido sus conciertos como eventos con peso propio. La acústica y la atmósfera del templo de la ópera madrileña no son el telón de fondo habitual para una despedida de rock en español, y precisamente por eso encaja: Love of Lesbian nunca han funcionado bien en los marcos convencionales. Veinticinco años de carrera y un palco de ópera. La imagen tiene algo de justo.

El cartel completo de Revolution’65: seis noches, seis razones

La segunda edición de Revolution’65 ocupa el Teatro Real del 25 al 30 de julio con un programa que cubre seis décadas de música contemporánea y que, tras una primera edición con los tres conciertos agotados, llega este año con el doble de propuestas.

Carminho abre el ciclo el 25 de julio. La mejor embajadora del fado llega después de un año que la ha llevado a los Grammy y a los Oscar, y con nuevo disco bajo el brazo. El 26, The Divine Comedy (la banda de Neil Hannon) traen su última entrega, Rainy Sunday Afternoon, en lo que se perfila como una de las actuaciones más esperadas de la programación. El 28, Ana Torroja por fin debuta en el Real —la cancelación de 2020 por covid se salda con esta cita— presentando su nuevo disco. El 29, el sueco-argentino José González presenta Against The Dying Of The Light, su quinto álbum. Y el 30 de julio, Valeria Castro cierra la edición: la cantautora de Las Palmas lleva tiempo demostrando que su debut en el Teatro Real era inevitable.

Las entradas para todas las noches están ya a la venta en revolution65.com.

Veintiocho años sin red de seguridad

Love of Lesbian se formaron en Sant Vicenç dels Horts en 1997 y pasaron casi una década construyendo una audiencia fiel en los márgenes del pop en español antes de que el resto del mundo reparara en ellos. La noche eterna. Los días no vividos (2008) y El poeta Halley (2010) los instalaron en un territorio propio: canciones de arquitectura pop impecable con letras que mezclaban referencias literarias, ciencia ficción y una emoción sin afectación. Maniobras de escapismo (2013) y El mundo es un erizo (2016) confirmaron que no era un accidente, y el directo en el Palau Sant Jordi de 2018 —con más de diecisiete mil personas— demostró que habían cruzado hacia otro tamaño sin perder lo que los hacía distintos.

El parón anunciado llega después de 25 años de carrera sin apenas pausa, y con la lucidez de quien elige el momento antes de que lo elija el cansancio. Que el último concierto en Madrid sea en el Teatro Real, dentro de un ciclo que reúne a Carminho, Neil Hannon y Valeria Castro, dice algo sobre cómo Love of Lesbian se entienden a sí mismos: como una banda de pop que siempre supo que era más que eso.

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