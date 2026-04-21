Mac DeMarco vuelve a Madrid y Barcelona con su universo lo‑fi bajo el brazo

El inconfundible Mac DeMarco regresa a nuestro país con dos fechas muy esperadas: Barcelona y Madrid recibirán en septiembre al canadiense, que presentará Guitar, su trabajo más reciente y también uno de los más peculiares de su discografía. Las entradas estarán disponibles en Fever a partir del 23 de abril a las 10:00 por 38 € más gastos de distribución, un detalle que confirma el interés que sigue despertando un artista cuya influencia no ha dejado de crecer desde hace más de una década.

Aunque nunca se ha caracterizado por el virtuosismo técnico, DeMarco logró algo mucho más difícil: instalar su sonido en el imaginario colectivo. Desde 2 y Salad Days, su mezcla de rock lo‑fi, melodías despreocupadas y una estética de andar por casa lo convirtió en una especie de heredero espiritual de Jonathan Richman, capaz de conectar con varias generaciones sin necesidad de grandes artificios. Su huella se percibe hoy en artistas como Steve Lacy o Dijon, prueba de que su propuesta sigue resonando con fuerza.

Tras años alternando discos “oficiales” como This Old Dog con demos, instrumentales y experimentos varios, el canadiense decidió encerrarse trece días con su guitarra favorita y grabar Guitar, un álbum minimalista que reivindica la belleza de lo sencillo. Ahora lo presentará el 16 de septiembre en Razzmatazz y el 18 de septiembre en La Riviera, en el que será su primer concierto en Madrid y su regreso a Barcelona tras su paso por Primavera Sound. Una oportunidad perfecta para reencontrarse con un músico que, sin hacer ruido, ha marcado a toda una escena.

Mac DeMarco, un outsider que redefinió el lo‑fi sin perder la sonrisa

Desde su debut en 2012, Mac DeMarco ha construido una carrera tan singular como influyente. Con discos clave como 2, Salad Days, This Old Dog o Here Comes the Cowboy, ha consolidado un estilo propio basado en guitarras cálidas, melodías relajadas y una actitud despreocupada que ha inspirado a artistas de distintas generaciones. Su inclinación por publicar demos, rarezas y proyectos instrumentales ha reforzado su imagen de creador libre, ajeno a las presiones del mercado. A lo largo de más de una década, ha girado por todo el mundo, ha cultivado una base de fans fiel y ha demostrado que se puede dejar una huella profunda sin necesidad de grandes gestos. Guitar es solo el último capítulo de una trayectoria que sigue creciendo a su propio ritmo.

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