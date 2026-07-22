Macy Gray ha confirmado su regreso a los escenarios españoles con cinco fechas para el próximo mes de diciembre. La gira, que extiende al territorio español la celebración de su On How Life Is 25th Anniversary Tour, servirá además como presentación oficial de su nuevo álbum de estudio, The Trouble with the Truth, y llevará a la artista estadounidense por San Sebastián, Madrid, Valencia, Barcelona y A Coruña. Se trata de la gira española más extensa que la cantante ha ofrecido en varios años, y llega apenas unos meses después de que arrancara la celebración del aniversario de su disco debut en Estados Unidos, Australia y Sudamérica.

Cinco citas para reencontrarse con la voz de Macy Gray

Las entradas para la mayoría de las fechas estarán disponibles desde el viernes 24 de julio a las 10.00h en lasttour.org, con dos excepciones: San Sebastián, cuya venta arranca el 30 de julio, y A Coruña, que no abrirá hasta el 15 de septiembre. Estas son las cinco paradas confirmadas:

San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia — domingo 13 de diciembre de 2026

— domingo 13 de diciembre de 2026 Madrid, Sala But — lunes 14 de diciembre de 2026

— lunes 14 de diciembre de 2026 Valencia, Auditorio Roig Arena — martes 15 de diciembre de 2026

— martes 15 de diciembre de 2026 Barcelona, Paral·lel 62 (Festival Empremtes) — miércoles 16 de diciembre de 2026

(Festival Empremtes) — miércoles 16 de diciembre de 2026 A Coruña, Teatro Colón (Ciclo Intermodal) — viernes 18 de diciembre de 2026

Las cinco citas recorren salas y teatros de tamaño medio muy distintos entre sí: desde el histórico Teatro Victoria Eugenia donostiarra hasta el recién estrenado Auditorio Roig Arena de Valencia, pasando por Sala But en Madrid, la sala Paral·lel 62 barcelonesa (dentro del Festival Empremtes) y el Teatro Colón coruñés, integrado en su Ciclo Intermodal. Un recorrido que combina grandes ciudades con festivales y ciclos culturales locales, y que confirma el interés que sigue despertando la artista más de dos décadas después de su debut.

De On How Life Is a The Trouble with the Truth: veinticinco años de una voz irrepetible

Macy Gray construyó su leyenda en 1999 con On How Life Is, el álbum que la lanzó a la fama internacional gracias a canciones como «I Try» y que ha vendido varios millones de copias en todo el mundo. Desde entonces, la cantante estadounidense ha edificado una carrera única en la que confluyen soul, R&B, funk, jazz y pop, sumando un Grammy, dos premios BRIT y más de veinticinco millones de discos vendidos a lo largo de una década de álbumes, desde The Id hasta The Reset, sin dejar de lado colaboraciones con nombres tan dispares como Fatboy Slim, The Black Eyed Peas, Carlos Santana o Ariana Grande, ni su faceta como actriz, con papeles en Training Day, Spider-Man o The Paperboy.

Esta gira por España llega en un momento especialmente activo para la artista: tras haber abarrotado teatros y estadios en su gira aniversario por Estados Unidos, Australia y Sudamérica, Macy Gray extiende ahora esa celebración a suelo español, aprovechando además para presentar en directo material de The Trouble with the Truth, su nuevo álbum de estudio, cuyo primer adelanto es una versión del clásico «I’m Too Sexy» de Right Said Fred. El público español podrá así disfrutar de un repaso a los grandes éxitos que la hicieron mundialmente conocida junto a las primeras canciones de esta nueva etapa.

En los últimos años, Gray ha continuado ampliando su repertorio con trabajos como The Reset o Stripped II, reinterpretando su propio cancionero desde una perspectiva más íntima y jazzística, y manteniendo una intensa actividad en directo que confirma la vigencia de una artista capaz de reinventarse sin perder la esencia que la convirtió en un icono hace más de dos décadas.

▶ Macy Gray — On How Life Is 25th Anniversary Tour | Diciembre de 2026 | San Sebastián, Madrid, Valencia, Barcelona y A Coruña

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