Måneskin anuncian concierto en Barcelona dentro de su gira mundial «The ‘Loud Kids’ World» Tour

Måneskin han anunciado que su gira mundial, The ‘Loud Kids’ World Tour, tendrá una única fecha en nuestro país, el 11 de abril de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas para este concierto se podrán adquirir a partir de las 14:00h de este viernes, 25 de marzo, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 48, 52, y 54 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y 52 Euros para las entradas de pie en pista (gastos de distribución no incluidos).

Se trata de la primera gira mundial de la banda, con 48 fechas entre América del Norte y Europa. Con inicio de gira el 31 de octubre de 2022 en Seattle, Måneskin tocará en otras 16 ciudades de América del Norte, incluidas Nueva York, San Francisco, Las Vegas y Washington, antes de embarcarse en su gira europea programada para 2023. Debido a la gran demanda, Måneskin ha ampliado su gira en Europa con nuevos recintos como el O2 Arena de Londres, el Accor Arena de París y el Mercedes Benz Arena de Berlín, así como nuevas fechas que incluyen España, Dinamarca, Austria, Letonia, Estonia e Italia.

Sobre esta gira, los integrantes de Måneskin han declarado que “¡estamos muy emocionados de poder anunciar finalmente que nuestra gira LOUD KIDS será mucho más ruidosa, y en todo el mundo! La gira LOUD KIDS se hace más fuerte y de hecho será nuestra primera gira como cabezas de cartel en Estados Unidos. Todas las fechas Europeas reprogramadas se han ampliado debido a la gran demanda y además hemos añadido algunas fechas nuevas para todos aquellos que no pudieron conseguir entradas.

Por supuesto, es muy difícil anunciar una gira mientras continúa la horrible guerra en Ucrania y personas inocentes están sufriendo. Estamos devastados por el pueblo ucraniano y nos solidarizamos con ellos. Y debido a las decisiones de la gente en el poder, que afectan a la vida de tantas personas inocentes, no seguiremos adelante con nuestros conciertos en Rusia. Todos debemos unirnos por la paz, ahora y siempre”.

Además de la gira, 2022 verá a la banda pasar por un gran número de festivales este verano, incluidos Coachella, Lollapalooza, Reading & Leeds, Rock in Rio, Pinkpop, Rock Im Park & Rock Am Ring, entre otros. Después de un año de éxito indiscutible, con 7 discos de diamante, 161 de platino y 37 de oro, los rockeros italianos han consolidado su estatus mundial en algunos de los mercados musicales más importantes del mundo. El año pasado, Måneskin conquistó el Reino Unido con sus grandes éxitos I Wanna Be Your Slave y Beggin’, convirtiéndose en la primera banda italiana en la historia de la música en irrumpir en el Top 10 del Reino Unido con dos sencillos simultáneamente.

Otros logros incluyen su doble nominación a los BRIT Awards 2022 como ‘Mejor Grupo Internacional’ y ‘Mejor Canción Internacional’, así como su victoria en los MTV European Music Awards como ‘Mejor Banda de Rock’, la primera victoria para un artista italiano en una categoría internacional, además de su victoria también en los Premios Odeón como ‘Revelación Internacional’.

Su triunfo en Estados Unidos ha sido igual de impresionante. Måneskin realizó dos conciertos en Nueva York y Los Ángeles y fueron invitados especiales en el concierto de The Rolling Stones en Las Vegas. También se han presentado en programas de televisión de primer nivel, como Jimmy Fallon’s Tonight Show y The Ellen DeGeneres Show, e hicieron una actuación sobresaliente de ‘Beggin» y ‘I Wanna Be Your Slave’ en su aparición en el programa Saturday Night Live.

