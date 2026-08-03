Megadeth han confirmado que su despedida de los escenarios está lejos de terminar. La banda liderada por Dave Mustaine ha anunciado Breakout: Hibernation Of The Nations, el tramo europeo de su gira mundial de despedida, que en abril de 2027 hará dos paradas en España: el 10 de abril en el Olímpic Arena de Badalona (Barcelona) y el 12 de abril en el Movistar Arena de Madrid, con Black Label Society y Testament como bandas invitadas durante todo el recorrido.

La gira europea arrancará el 9 de marzo de 2027 en Belfast y recorrerá 24 fechas por Reino Unido y Europa continental antes de concluir el 13 de abril en Lisboa. Según ha detallado la organización, este tramo visitará 12 de los 22 mercados internacionales donde el álbum ha llegado al Top 5 de ventas, una cifra que confirma el alcance que Megadeth mantiene intacto después de más de cuatro décadas de carrera. Las entradas saldrán a la venta en dos fases: preventa el jueves 6 de agosto a las 10:00 horas para quienes compraron entradas del Resurrection Fest 2026 o de la propia gira de Megadeth de este año, y venta general el viernes 7 de agosto a la misma hora, ambas a través de route.resurrectionfest.es.

Lejos de tratarse de una gira de despedida convencional, Dave Mustaine ha insistido en el verdadero sentido de estas fechas: «Esto no trata de decir adiós. Se trata de celebrar todo lo que hemos construido juntos durante las últimas cuatro décadas», ha declarado el cantante y guitarrista. Sobre la elección de Black Label Society y Testament como teloneros, Mustaine ha añadido que ambas bandas le merecen «un enorme respeto» y que su presencia convierte estos conciertos en algo todavía más especial.

El anuncio llega después de uno de los años más celebrados de la trayectoria de Megadeth. Su decimoséptimo álbum de estudio, homónimo, se publicó el 23 de enero de 2026 —un día después del estreno del documental Megadeth: Behind The Mask— y debutó directamente en el número 1 del Billboard 200, la primera vez que la banda encabeza esa lista en más de cuarenta años de carrera, con 73.000 unidades equivalentes vendidas en su primera semana. El disco alcanzó además el número 1 en once países y entró en el Top 5 en otros once mercados adicionales, sumando los 22 territorios que ahora justifican el alcance de esta gira europea. Se trata también del último álbum de estudio que la banda tiene previsto publicar, una decisión que Mustaine ha reiterado recientemente en distintas entrevistas.

De hecho, en aquel anuncio inicial, hecho en agosto de 2025, el disco iba a titularse The End Is Near; finalmente, la banda optó por lanzarlo bajo su propio nombre, Megadeth, cambiando de planes respecto a lo que se había avanzado en un primer momento. La gira de despedida propiamente dicha arrancó el 15 de febrero de 2026 en Victoria (Canadá), con un primer tramo norteamericano que se extendió hasta finales de septiembre, antes de este nuevo capítulo europeo que se enmarca dentro del ciclo Route Resurrection, vinculado al equipo del Resurrection Fest español.

La formación actual de Megadeth, la misma que grabó el álbum homónimo, está compuesta por Mustaine junto al guitarrista Teemu Mäntysaari, el bajista James LoMenzo y el batería Dirk Verbeuren. Es, de hecho, la primera vez desde Endgame (2009) que LoMenzo figura de nuevo en un álbum de estudio de la banda, un dato que añade otra capa de significado a este cierre de etapa.

Cuatro décadas de thrash que no se despiden sin gira

Megadeth nació en 1983 en Los Ángeles del impulso de Dave Mustaine tras su salida de Metallica, y se convirtió con el tiempo en uno de los pilares del «Big Four» del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Discos como Peace Sells… But Who’s Buying?, Rust In Peace o Countdown To Extinction definieron un sonido técnico y agresivo que vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo y que convirtió a Mustaine en una de las figuras más influyentes de la música pesada.

Esa misma trayectoria, marcada también por la superación de un cáncer de garganta que el propio Mustaine anunció haber vencido por completo, es la que conecta directamente con la gira que ahora se anuncia. Tras confirmar su último álbum y su gira global de despedida, y tras el primer single de aquel adiós, Megadeth llega a este tramo europeo convertido en la banda más exitosa comercialmente de su propia historia, con un número 1 que nunca antes habían logrado. Lejos de cerrar el círculo con nostalgia, la banda ha elegido celebrar ese momento más alto de su carrera precisamente ante el público que los llevó hasta ahí.

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