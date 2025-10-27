Miles Kane regresa a España con cuatro conciertos y su directo más personal

El británico Miles Kane vuelve a España en febrero de 2026 con una gira que promete ser una celebración de su nuevo álbum Sunlight In The Shadows, un trabajo que, según ha revelado a medios como NME, representa la culminación de sus dos décadas de carrera. Con cuatro fechas confirmadas —Bilbao (11 febrero, Santana 27), Madrid (16 febrero, WAGON), Valencia (17 febrero, Moon) y Barcelona (18 febrero, Razzmatazz)— el tour español se enmarca dentro de una extensa gira europea que también incluye paradas en Reino Unido junto a los Villanelle de Gene Gallagher como teloneros.

Sunlight In The Shadows, producido por Dan Auerbach de The Black Keys, se presenta como un cóctel de glam rock, psicodelia y ecos de Northern Soul, con colaboraciones de Patrick Carney (también de The Black Keys) y Nick Bockrath (Cage The Elephant). El disco, editado por Easy Eye Sound, ya está disponible y ha sido descrito por Kane como su trabajo más completo y personal. Las entradas para los conciertos estarán disponibles en preventa el 29 de octubre y en venta general el 31, a través de lasttour.org.

La gira llega tras el éxito de su anterior paso por España, donde agotó entradas en varias ciudades. Con un directo que combina energía cruda y elegancia retro, Miles Kane se reafirma como uno de los nombres más sólidos del rock alternativo británico contemporáneo. Si te gustan los riffs con sabor vintage y las melodías con garra, esta gira es una cita obligada.

De The Rascals a Sunlight In The Shadows: veinte años de evolución

Miles Kane comenzó su carrera como guitarrista en The Little Flames, pero fue con The Rascals donde empezó a destacar como compositor y frontman. Tras la disolución del grupo, su colaboración con Alex Turner en The Last Shadow Puppets lo catapultó a una nueva dimensión artística. El dúo publicó The Age of the Understatement (2008) y Everything You’ve Come to Expect (2016), dos discos que mezclaban barroquismo pop, psicodelia y arreglos cinematográficos, y que recibieron elogios de medios como Pitchfork y Rolling Stone.

En solitario, Kane ha desarrollado una carrera marcada por la reinvención estilística. Su debut Colour of the Trap (2011) mostró influencias de mod rock y Britpop, mientras que Don’t Forget Who You Are (2013) apostó por un sonido más directo y festivo. Coup de Grace (2018), con producción de Jamie T y colaboración de Lana Del Rey, exploró el glam y el punk con actitud provocadora. En 2022, Change the Show introdujo elementos de soul y pop retro, anticipando el giro estilístico que culmina ahora con Sunlight In The Shadows. A lo largo de su trayectoria, Kane ha demostrado una capacidad única para absorber influencias clásicas y transformarlas en algo fresco, personal y absolutamente reconocible.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.