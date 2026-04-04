Modern Nature regresan a España con «The Heart Warps» y un directo que promete ser pura hipnosis

Los londinenses Modern Nature vuelven a nuestro país este abril con dos fechas muy especiales en Barcelona y Madrid, una oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda que ha convertido la mezcla de folk-rock, ambient y jazz progresivo en un lenguaje propio. El motivo de la visita no es menor: presentar The Heart Warps, su nuevo trabajo para Bella Union, un álbum que confirma el momento de claridad creativa que atraviesa Jack Cooper y compañía.

El grupo llega con una historia curiosa a sus espaldas: su último concierto en España coincidió con la semana en que se declaró el estado de alarma por la COVID, un directo en la sala VOL que quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí. Desde entonces, Modern Nature no han dejado de crecer. Cinco discos después, su propuesta se ha consolidado como una de las más singulares y respetadas dentro del panorama experimental británico.

En The Heart Warps, Cooper impulsa un giro hacia estructuras más definidas sin renunciar a la atmósfera orgánica que siempre ha caracterizado al proyecto. La incorporación de la guitarrista Tara Cunningham aporta un nuevo equilibrio entre precisión y libertad, reforzando un sonido que respira optimismo incluso cuando aborda temas sociales y colectivos. El resultado es un álbum que captura a una banda cohesionada, ambiciosa y en plena expansión emocional.

La gira española —14 de abril en Barcelona (sala VOL) y 15 de abril en Madrid (Wurlitzer Ballroom)— promete trasladar al directo esa mezcla de calma, tensión y belleza que define canciones como “Pharaoh”. Modern Nature no buscan el impacto inmediato: construyen paisajes, invitan a escuchar con atención y recompensan cada detalle. Y en tiempos acelerados, eso es casi un acto de resistencia.

Modern Nature: del folk expansivo a la experimentación sin límites

Desde que Jack Cooper puso en marcha Modern Nature tras sus etapas en Ultimate Painting y Mazes, el proyecto ha funcionado como un laboratorio sonoro en permanente movimiento. Su debut en largo, How to Live, ya apuntaba a una sensibilidad expansiva que se alejaba del indie rock más tradicional para abrazar texturas ambientales y estructuras abiertas. Con No Fixed Point in Space profundizaron en esa búsqueda, ampliando la paleta instrumental y el diálogo entre improvisación y composición. Ahora, con The Heart Warps, la banda firma su trabajo más directo sin renunciar a la complejidad emocional que los define. Cinco álbumes después, Modern Nature se han consolidado como una de las propuestas más estimulantes del Reino Unido, capaces de unir tradición folk, experimentación jazzística y sensibilidad contemporánea sin perder identidad.

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