Morgan anuncia las fechas de su gira «The River Tour»

La banda arranca The River Tour, la gira de presentación de su nuevo disco, con el que han alcanzado, en la semana de lanzamiento, el Nº3 en las listas de ventas y el Nº1 en la lista de discos más vendidos en formato vinilo.

4/11. Alcalá de Henares (Madrid). Teatro Sala Cervantes. ENTRADAS AGOTADAS

18/11. Zaragoza. Sala Mozart. Auditorio de Zaragoza. Festival de Jazz

28/11. Bilbao. Teatro Arriaga

2/12. Sevilla. Cartuja Center

3/12. Huelva. Gran Teatro

10/12. Guadalajara. Teatro Buero Vallejo

11/12. Toledo. Palacio de Congresos El Greco

23/12. Donostia. Teatro Victoria Eugenia. ENTRADAS AGOTADAS

8/1. Pamplona. Auditorio Baluarte.

15/1. Valencia. Palau de les Arts

29/1. Madrid. Teatro Circo Price. Inverfest

30/1. Madrid. Teatro Circo Price. Inverfest

4/2. Barcelona. Palau de la Música. Festival Mil-Lenni

11/2. Vigo (Pontevedra). Teatro Afundación

25/2. Valladolid. Teatro Carrión

Morgan – The River & The Stone

Sobre Morgan

Morgan es una banda española surgida a comienzos de 2010, cuando la cantante, pianista y compositora Nina (apodo de Carolina de Juan) se unió a Paco López (guitarra) y Ekain Elorza (batería) para presentar sus canciones. Eventualmente también se sumarían Alejandro Ovejero (bajo) y David Schulthess (teclados). Con un repertorio casi exclusivamente en inglés de pop/soul al estilo de Norah Jones o Amy Winehouse, Morgan comenzó a dar que hablar en la escena independiente madrileña gracias a sus conciertos, apariciones en festivales y algunas colaboraciones con Quique González. El grupo publicó su primer álbum, North, a comienzos de 2016, cosechando excelentes críticas, seguido de Air en 2018 y The River and The Stone en 2021.

