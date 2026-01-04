Morrissey arranca 2026 con nuevas cancelaciones y reaviva las dudas ante su próxima gira española

El calendario cambia, pero Morrissey no. El artista británico ha inaugurado 2026 con dos cancelaciones consecutivas en California, confirmando que su tendencia a suspender conciertos sigue tan activa como siempre. Según informó Billboard, el recital previsto para el 3 de enero en el Agua Caliente Casinos de Rancho Mirage fue cancelado el mismo día del evento debido a “una reacción adversa a un medicamento recetado”. Tres días después, el concierto del 6 de enero en el San Diego Civic Theatre corrió la misma suerte, sin nueva fecha anunciada.

Estas suspensiones se suman a un 2025 especialmente accidentado: cancelaciones en Estados Unidos por motivos de seguridad, suspensión de su concierto en Turquía tras la polémica por sus declaraciones políticas, la caída de su gira sudamericana alegando “agotamiento extremo” y, por supuesto, el episodio que más dolió al público español: su actuación en Noches del Botánico de Madrid, prevista para el 12 de junio de 2025, fue cancelada con solo un día de antelación y sin posibilidad de reprogramarlo. A estas alturas, que Morrissey cancele ya no sorprende; desgraciadamente lo sorprendente empieza a ser que no lo haga.

Tanto por los precedentes como por estas nuevas cancelaciones nada más arrancar el año, se han encendido todas las alarmas entre los fans españoles. El cantante tiene programada una gira por España en marzo de 2026, su primera visita al país en una década (12 de marzo en Valencia, 14 de marzo en Zaragoza y 16 de marzo en n Sevilla) y la preocupación es evidente.

Las entradas, puestas a la venta el 28 de noviembre de 2025, se mueven en una horquilla aproximada de 45 a 75 euros para las zonas estándar y entre 90 y 120 euros para las localidades premium, con opciones superiores en palcos según recinto. La gira está coproducida por Primavera Sound y SFMusic, una señal de que los promotores confían en que esta vez el artista sí cumpla con su agenda. Y los fans también, obviamente, ya que las entradas para Valencia y Zaragoza están completamente vendidas a estas alturas.

Aun así, la sombra de la duda es inevitable. Con Morrissey, cada fecha anunciada es una promesa frágil. Y aunque los recintos españoles mantienen los conciertos activos, los seguidores ya saben que, hasta que no lo vean sobre el escenario, nada está garantizado.

Un legado tan influyente como turbulento: la carrera de Morrissey en perspectiva

La figura de Morrissey ocupa un lugar singular en la historia de la música británica. Su irrupción en los años 80 como vocalista de The Smiths marcó un antes y un después en el indie rock. Con discos como The Queen Is Dead, Meat Is Murder o Strangeways, Here We Come, la banda definió una estética emocional y literaria que influyó a generaciones enteras. La voz quebrada y el lirismo introspectivo de Morrissey, combinados con las guitarras cristalinas de Johnny Marr, crearon un sonido que aún hoy sigue siendo referencia obligada.

Tras la disolución del grupo en 1987, Morrissey inició una carrera en solitario que arrancó con fuerza gracias a Viva Hate, Your Arsenal y Vauxhall and I, trabajos que consolidaron su estatus como cronista del desencanto británico. En los 2000 vivió un renacimiento creativo con You Are the Quarry, impulsado por el éxito de Irish Blood, English Heart, y desde entonces ha seguido publicando discos como Ringleader of the Tormentors, Low in High School o I Am Not a Dog on a Chain. Su estilo, inconfundible y siempre emocional, ha mantenido una base de seguidores fieles pese a las polémicas que han acompañado su figura.

Los medios de comunicación han documentado ampliamente cómo su carrera ha oscilado entre la genialidad artística y la controversia pública. Sus declaraciones políticas, sus enfrentamientos con la industria y su historial de cancelaciones han empañado en ocasiones su legado, pero no han logrado borrar su impacto cultural. Pocas voces han logrado combinar sensibilidad, provocación y una estética tan personal como la suya. Tanto con The Smiths como en solitario, Morrissey sigue siendo una figura imprescindible para entender la música alternativa de las últimas cuatro décadas.

