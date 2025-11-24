Morrissey regresa a España con tres conciertos que prometen ser inolvidables

El enigmático y siempre polémico Morrissey volverá a España en marzo de 2026 con una mini gira que lo llevará a tres ciudades: Valencia (12 de marzo, Palau de les Arts), Zaragoza (14 de marzo, Auditorio de Zaragoza) y Sevilla (16 de marzo, Cartuja Center). Los conciertos están organizados por Primavera Sound y SFMusic, y marcan el regreso del exlíder de The Smiths a los escenarios españoles tras 10 años y su famosa espantada del verano pasado en Noches del Botánico.

La expectación es máxima: no solo porque se trata de un artista que divide opiniones con cada movimiento, sino porque sus directos suelen ser intensos, cargados de emoción y con repertorios que mezclan clásicos de su etapa con The Smiths junto a himnos de su carrera en solitario. Sin embargo, no hay que dejar de destacar que el cantante ha mantenido una agenda irregular en los últimos años, con giras canceladas y discos que han generado debate, pero su magnetismo en vivo sigue intacto.

Las entradas estarán disponibles a partir del 28 de noviembre de 2025 en la web oficial de Primavera Sound. Para los seguidores, será una oportunidad única de reencontrarse con un artista que, pese a las controversias, ha dejado una huella imborrable en la música alternativa.

La voz que definió una generación y se reinventó en solitario

La carrera de Morrissey es inseparable de la historia de The Smiths, banda que fundó junto a Johnny Marr en 1982 y que revolucionó el indie británico con discos como The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987). Con letras cargadas de ironía, melancolía y crítica social, y una estética que desafiaba las convenciones del rock, el grupo se convirtió en referencia absoluta para generaciones posteriores. Tras la disolución en 1987, Morrissey emprendió una carrera en solitario que arrancó con Viva Hate (1988), un debut que incluía himnos como Suedehead y Everyday Is Like Sunday, confirmando que podía sostener su magnetismo sin la banda.

A lo largo de más de tres décadas, ha publicado 13 álbumes de estudio, entre ellos Kill Uncle (1991), Your Arsenal (1992), Vauxhall and I (1994), You Are the Quarry (2004), Years of Refusal (2009), Low in High School (2017) y I Am Not a Dog on a Chain (2020). Su discografía incluye también recopilatorios, directos y el reciente Bonfire of Teenagers (2022), un trabajo marcado por su independencia creativa y su relación complicada con la industria. Con más de 60 singles y una voz inconfundible, Morrissey ha sabido mantener su estatus como figura icónica, aunque siempre rodeado de polémicas por sus declaraciones y decisiones artísticas.

Un legado que sigue marcando la música alternativa

El impacto de Morrissey va más allá de las cifras: su influencia se percibe en artistas contemporáneos que han recogido su sensibilidad lírica y estética desafiante. Su capacidad para convertir la vulnerabilidad en fuerza, y la ironía en bandera, lo han situado como un referente cultural que trasciende lo musical. Aunque su relación con la industria ha sido turbulenta —con discos retirados, contratos rotos y giras canceladas—, su obra sigue siendo revisitada por críticos y fans.

En directo, Morrissey mantiene un repertorio que combina clásicos de The Smiths como There Is a Light That Never Goes Out o How Soon Is Now? con piezas de su carrera en solitario, ofreciendo un viaje emocional que conecta pasado y presente. Su figura, polémica pero magnética, sigue siendo un punto de referencia para entender la evolución del rock alternativo desde los años 80 hasta hoy. Con la gira de 2026, España tendrá la oportunidad de comprobar de nuevo por qué, pese a las controversias, Morrissey continúa siendo una voz imprescindible en la música contemporánea.

Una polémica cancelación en Noches del Botánico 2024

El regreso de Morrissey a España en marzo de 2026 no puede entenderse sin recordar lo ocurrido el año pasado en Madrid. El cantante británico tenía previsto actuar el 12 de junio de 2025 en el festival Noches del Botánico, pero canceló el concierto a menos de 24 horas de su celebración alegando problemas de salud, concretamente una sinusitis aguda que le obligó a seguir tratamiento médico. La decisión, comunicada por la organización del festival y el propio equipo del artista, dejó a miles de seguidores con entradas en la mano y generó una fuerte decepción, sumándose a una larga lista de cancelaciones que han marcado su trayectoria en directo.

Este episodio reforzó la imagen de imprevisibilidad que acompaña a Morrissey, un artista cuya relación con los escenarios ha sido tan intensa como problemática. No obstante, la nueva gira española de 2026 —con paradas en Valencia (12 de marzo, Palau de les Arts), Zaragoza (14 de marzo, Auditorio de Zaragoza) y Sevilla (16 de marzo, Cartuja Center)— supone una oportunidad de reconciliación con su público, que espera que esta vez el compromiso se cumpla.

