Mujeres han decidido que su gira de presentación de Es Un Dolor Inexplicable necesitaba más recorrido, y más compañía. El trío barcelonés ha ampliado su calendario de conciertos por España con nuevas ciudades, entre ellas Oviedo, y ha confirmado, fecha por fecha, los artistas que les telonearán cada noche del tour, que arrancará el 23 de octubre de 2026 y se extenderá, por ahora, hasta finales de febrero de 2027.

Fechas y ciudades

23 de octubre de 2026 — Pub Terra, Castellón (teloneros: Yo Somos)

— Pub Terra, (teloneros: Yo Somos) 24 de octubre de 2026 — La Bastida del Rec, Igualada (teloneros: Yo Somos)

— La Bastida del Rec, (teloneros: Yo Somos) 13 de noviembre de 2026 — Sala X, Sevilla (teloneros: Yo Somos)

— Sala X, (teloneros: Yo Somos) 14 de noviembre de 2026 — Planta Baja, Granada (teloneros: Yo Somos)

— Planta Baja, (teloneros: Yo Somos) 27 de noviembre de 2026 — Moon, Valencia (teloneros: Me and The Bees)

— Moon, (teloneros: Me and The Bees) 28 de noviembre de 2026 — Sala Clandestino, Albacete (teloneros: Me and The Bees)

— Sala Clandestino, (teloneros: Me and The Bees) 12 de diciembre de 2026 — Aguere Cultural, Tenerife (teloneros: Middle Name)

— Aguere Cultural, (teloneros: Middle Name) 18 de diciembre de 2026 — Sala Zero (Curtcircuit), Tarragona (teloneros: Me and The Bees)

— Sala Zero (Curtcircuit), (teloneros: Me and The Bees) 19 de diciembre de 2026 — Sala Boite (Curtcircuit), Lleida (teloneros: Me and The Bees)

— Sala Boite (Curtcircuit), (teloneros: Me and The Bees) 22 de enero de 2027 — Sala Apolo, Barcelona (teloneros: Gúdar)

— Sala Apolo, (teloneros: Gúdar) 28 de enero de 2027 — Fundición, Logroño (teloneros: Fantasmage)

— Fundición, (teloneros: Fantasmage) 29 de enero de 2027 — Kafe Antzokia, Bilbao (teloneros: Fantasmage)

— Kafe Antzokia, (teloneros: Fantasmage) 30 de enero de 2027 — Jimmy Jazz, Vitoria (teloneros: Fantasmage)

— Jimmy Jazz, (teloneros: Fantasmage) 5 de febrero de 2027 — REM, Murcia (teloneros: Pequeño mal)

— REM, (teloneros: Pequeño mal) 6 de febrero de 2027 — Sala Stereo (Spring presenta), Alicante (teloneros: Pequeño mal)

— Sala Stereo (Spring presenta), (teloneros: Pequeño mal) 11 de febrero de 2027 — La Riviera, Madrid (teloneros: por anunciar)

— La Riviera, (teloneros: por anunciar) 18 de febrero de 2027 — Oasis, Zaragoza (teloneros: Go Cactus)

— Oasis, (teloneros: Go Cactus) 19 de febrero de 2027 — Capitol, Santiago de Compostela (teloneros: Go Cactus)

— Capitol, (teloneros: Go Cactus) 20 de febrero de 2027 — Kuivi Almacenes, Oviedo (teloneros: Go Cactus)

— Kuivi Almacenes, (teloneros: Go Cactus) 26 de febrero de 2027 — Trinchera, Málaga (teloneros: Yo Somos)

— Trinchera, (teloneros: Yo Somos) 27 de febrero de 2027 — Berlin Social Club, Almería (teloneros: Yo Somos)

En vez de repetir un único telonero fijo en todas las fechas, la banda ha preferido programar una selección distinta en cada ciudad, con nombres como Yo Somos, Me and The Bees, Middle Name, Gúdar, Fantasmage, Pequeño mal o Go Cactus, lo que convierte cada parada del tour en una cita distinta dentro de la escena independiente española. La única fecha que de momento queda pendiente de anunciar telonero es la de Madrid, en La Riviera. Las entradas para todas las fechas ya están disponibles en la web oficial de Mujeres. El recorrido combina grandes salas como La Riviera de Madrid o el Kafe Antzokia de Bilbao con espacios más pequeños en ciudades que rara vez entran en los circuitos de gira habituales, como Castellón o Albacete, además de dos citas en Canarias, en Tenerife, alejadas del grueso peninsular del tour.

De la escena underground de Barcelona a una de las giras más largas de su carrera

Formados en Barcelona a finales de la década de 2000 por Yago Alcover, Pol Rodellar y Arnau Sanz, Mujeres se han convertido en una referencia del garage rock y el power pop español gracias a una fórmula que combina riffs directos, estribillos inmediatos y letras que oscilan entre la ironía y la introspección cotidiana. A lo largo de siete discos, de Yella! (2009) a Desde Flores y Entrañas (2023), el trío ha construido una legión de seguidores fieles a base de directos intensos y una honestidad que rara vez se disfraza de ambición comercial.

En marzo de 2026 publicaron Es Un Dolor Inexplicable, su séptimo álbum de estudio, del que ya escribimos en nuestra reseña: un disco que, lejos de buscar un giro radical, prefiere afinar lo que la banda lleva años haciendo bien. La gira que lo presenta refleja esa misma filosofía de trabajo en equipo, dando espacio en cada ciudad a propuestas emergentes de la escena nacional en lugar de apostar por un cartel cerrado y repetido en todas las fechas, una manera de devolver algo al circuito de salas que les vio crecer y que, año tras año, sostiene a buena parte de la escena independiente del país. Con esta ampliación, Mujeres confirman que el tour de Es Un Dolor Inexplicable será uno de los más extensos de su trayectoria, tanto en número de ciudades como en la variedad de nombres que compartirán cartel con ellos.

▶ Gira «Es Un Dolor Inexplicable» — Mujeres | Del 23 de octubre de 2026 al 27 de febrero de 2027 | Por toda España

¿Vas a alguna de las fechas de Mujeres? ¿Cuál de los teloneros te pica más la curiosidad: Yo Somos, Me and The Bees, Fantasmage o alguno de los otros nombres de la gira?

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