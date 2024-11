My Chemical Romance anuncia gira por EE.UU. en 2025 para celebrar «The Black Parade»

¡Atención, fanáticos del emo y del rock! My Chemical Romance ha anunciado una gira por Estados Unidos en 2025 para celebrar su icónico álbum The Black Parade. La gira, que comenzará el 11 de julio en el T-Mobile Park de Seattle, promete ser un evento inolvidable con una selección de artistas invitados que hará vibrar a los asistentes.

Cada concierto contará con un artista diferente como telonero, seleccionados cuidadosamente para complementar la energía y el estilo de My Chemical Romance. Entre los invitados especiales se encuentran Violent Femmes, 100 Gecs, Wallows, Garbage, Death Cab for Cutie, Thursday, Alice Cooper, Pixies, Devo, IDLES y Evanescence.

La gira recorrerá ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Arlington, East Rutherford, Filadelfia, Toronto, Chicago, Boston y Tampa, donde concluirá el 13 de septiembre en el Raymond James Stadium. Las entradas estarán disponibles para la venta general a partir del viernes 15 de noviembre a las 10 a.m. hora local.

Lanzado el 23 de octubre de 2006, The Black Parade alcanzó el número uno en el US Billboard Top Tastemaker Album Chart y en el Billboard Top Rock Albums chart, además de posicionarse en el número dos del US Billboard 200 y del UK Albums Chart. El sencillo principal del álbum, Welcome to the Black Parade, se convirtió en el primer número uno de la banda en el Reino Unido.

El anuncio de esta gira llega después de que la banda compartiera una publicación en sus redes sociales con una imagen críptica de un horizonte de ciudad con confeti cayendo y letras rusas que, al traducirse, decían «TPK». My Chemical Romance acompañó la imagen con la pregunta: «Si pudieras ser cualquier cosa, ¿qué serías?».

No te pierdas la oportunidad de revivir la magia de The Black Parade en vivo y de disfrutar de una experiencia musical única con algunos de los mejores artistas del momento. ¡Prepárate para un verano lleno de música y emociones!

Cartel de la gira My Chemical Romance – Long Live The Black Parade

