My Chemical Romance vuelve a Madrid para celebrar los 20 años de «The Black Parade»

My Chemical Romance ha confirmado su regreso a España como parte de The Black Parade 2026, una gira mundial que celebra los 20 años de su icónico tercer álbum The Black Parade. La banda actuará el 18 de julio de 2026 en Iberdrola Music, Madrid, en la única fecha española y una de las pocas paradas europeas de la gira.
Tras el éxito arrollador de Long Live: The Black Parade, con más de 450.000 entradas vendidas en Norteamérica, la banda liderada por Gerard Way ha anunciado 17 nuevas fechas. La etapa europea comenzará el 30 de junio en Liverpool y culminará en Madrid. En Londres, los dos conciertos en el estadio Wembley se agotaron rápidamente, lo que llevó a añadir una tercera noche el 8 de julio.
La gira también recorrerá Sudamérica, el Sudeste Asiático, México y Estados Unidos, donde My Chemical Romance compartirá escenario con artistas como Franz Ferdinand, Pierce The Veil, Modest Mouse, Iggy Pop, Sleater-Kinney, The Breeders, Babymetal, Jimmy Eat World y The Mars Volta. Además, encabezarán festivales como Welcome to Rockville, Sonic Temple y Louder Than Life.
Las entradas para el concierto en Madrid estarán disponibles a partir del viernes 26 de septiembre a las 12h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios desde 85€ más gastos.
El recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, habrá acogido una nueva edición del Mad Cool Festival tan solo unos días antes, así que será una magnífica oportunidad para aprovechar la logística e instalación ya existente.
Una cita imprescindible para los fans del emo-rock y una oportunidad única para revivir en directo uno de los discos más influyentes del siglo XXI.
Fechas de la gira The Black Parade 2026:
Sudamérica
22 enero 2026 – Bogotá, Colombia – Vive Claro
25 enero 2026 – Lima, Perú – Estadio Nacional
28 enero 2026 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario
29 enero 2026 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario
01 febrero 2026 – Buenos Aires, Argentina – Estadio Huracán
05 febrero 2026 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque
06 febrero 2026 – São Paulo, Brasil – Allianz Parque
Sudeste Asiático
18 abril 2026 – Incheon, Corea del Sur – Paradise City Culture Park
22 abril 2026 – Bangkok, Tailandia – Impact Challenger Hall
25 abril 2026 – Bulacan, Filipinas – Philippine Arena
28 abril 2026 – Singapur – Indoor Stadium
30 abril 2026 – Kuala Lumpur, Malasia – National Stadium Bukit Jalil
03 mayo 2026 – Yakarta, Indonesia – Hammersonic Festival
México
13 febrero 2026 – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
14 febrero 2026 – Ciudad de México, México – Estadio GNP Seguros
Europa
30 junio 2026 – Liverpool, Reino Unido – Anfield Stadium
04 julio 2026 – Glasgow, Reino Unido – Bellahouston Park
08 julio 2026 – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium
10 julio 2026 – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium*
11 julio 2026 – Londres, Reino Unido – Wembley Stadium*
15 julio 2026 – Florencia, Italia – Visarno Arena
18 julio 2026 – Madrid, España – Iberdrola Music
Estados Unidos
09 agosto 2026 – Nueva York, NY – Citi Field – con Franz Ferdinand
13 agosto 2026 – Nashville, TN – Nissan Stadium – con Pierce The Veil
18 agosto 2026 – Washington, DC – Nationals Park – con Modest Mouse
21 agosto 2026 – Detroit, MI – Comerica Park – con Iggy Pop
24 agosto 2026 – Minneapolis, MN – Target Field – con Sleater-Kinney
27 agosto 2026 – Denver, CO – Coors Field – con The Breeders
30 agosto 2026 – San Diego, CA – Petco Park – con Babymetal
06 septiembre 2026 – Phoenix, AZ – Chase Field – con Jimmy Eat World
12 septiembre 2026 – San Antonio, TX – Alamodome – con The Mars Volta
21 octubre 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl
23 octubre 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl
24 octubre 2026 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl
Festivales
10 mayo 2026 – Daytona Beach, FL – Welcome to Rockville
14 mayo 2026 – Columbus, OH – Sonic Temple
18 septiembre 2026 – Louisville, KY – Louder Than Life
De la oscuridad al estrellato: la historia sonora de My Chemical Romance
My Chemical Romance nació en Nueva Jersey en 2001, liderado por Gerard Way junto a Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way. Su debut I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) fue un grito visceral desde el underground, pero fue con Three Cheers for Sweet Revenge (2004) que la banda se convirtió en fenómeno global. Con himnos como Helena y I’m Not Okay (I Promise), definieron el sonido emo de los 2000 y conquistaron millones de fans. En 2006, lanzaron The Black Parade, una ópera rock ambiciosa que los elevó al estatus de leyenda, con temas como Welcome to the Black Parade y Famous Last Words que aún resuenan como himnos generacionales.
En 2010, sorprendieron con Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, un giro estilístico hacia el pop punk futurista, dejando atrás la estética gótica para abrazar el color y la distorsión. Tras anunciar su separación en 2013, publicaron el recopilatorio May Death Never Stop You (2014), una retrospectiva que funciona como epitafio y celebración. Su regreso en 2019 reactivó la fiebre por una banda que nunca dejó de ser relevante. Con cuatro álbumes de estudio, más de 25 sencillos y una legión de seguidores fieles, My Chemical Romance sigue siendo una fuerza creativa que transforma la angustia en arte y la nostalgia en revolución sonora.
