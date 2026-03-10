Niña Polaca anuncian su mayor concierto hasta la fecha con “De la Línea 10 al Movistar Arena”, un salto generacional para la banda madrileña

Niña Polaca acaba de dar el paso más grande de su carrera: el 15 de enero de 2027 actuarán por primera vez en el Movistar Arena de Madrid, un recinto que simboliza no solo un hito profesional, sino también la culminación de un viaje que comenzó en los márgenes de la ciudad. El concierto llevará por título “De la Línea 10 al Movistar Arena”, un guiño directo a “De la línea 10 al Sol”, aquella recopilación temprana que condensaba el sueño de llegar desde la periferia al centro neurálgico de la escena madrileña. Ahora, ese trayecto se amplía hacia un escenario de gran formato que confirma su ascenso meteórico.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 12 de marzo a las 12:00h en la web oficial del grupo, y todo apunta a que será una de las citas más demandadas del próximo año. No es para menos: desde que publicaron “Madrid sin ti” en plena pandemia, la banda ha encadenado un crecimiento sostenido que los ha llevado a agotar salas por todo el país, firmar cinco Rivieras consecutivas y reunir a 17.000 personas en el Puente del Rey en 2025.

Su primer álbum, Asumiré la muerte de Mufasa (2021), los situó como una de las nuevas voces del pop‑rock independiente español, pero fue Que adoren tus huesos (2023) el que consolidó su posición con una gira extensa y colaboraciones con Amaral, La M.O.D.A., Dani Fernández, Carlangas o Sexy Zebras. Ahora, el grupo se encuentra inmerso en la preparación de su tercer disco, previsto para el 17 de abril de 2026, del que ya han adelantado “Suena ABBA cuando enciendes el motor”, “La codicia y capital de las fuerzas extranjeras” y “William Wallace en Lancaster”.

El anuncio del Movistar Arena llega, por tanto, en un momento de plena efervescencia creativa para Surma, Rubén, Beto, Claudia y Kobbe, que han convertido a Niña Polaca en una de las bandas más queridas y reconocibles de la escena actual. Su mezcla de costumbrismo afilado, guitarras luminosas y una energía que conecta con varias generaciones ha hecho que su crecimiento se sienta orgánico, inevitable. El concierto de 2027 no será solo un paso más: será la confirmación de que su historia ya forma parte del imaginario musical de una nueva década.

Niña Polaca, una banda que ha convertido la periferia en un lugar central del pop español

En apenas unos años, Niña Polaca han pasado de ser una promesa del circuito emergente a una de las formaciones más influyentes del pop‑rock independiente. Su debut con Asumiré la muerte de Mufasa los situó en el mapa gracias a un sonido directo y letras que mezclaban humor, melancolía y una mirada generacional muy reconocible. Con Que adoren tus huesos dieron un salto cualitativo que los llevó a festivales, colaboraciones de alto perfil y una base de seguidores en constante expansión. Su identidad —entre lo cotidiano y lo épico, entre la calle y el escenario grande— ha marcado una trayectoria que ahora se encamina hacia su mayor reto: llenar el Movistar Arena y consolidarse como una de las bandas clave del pop español contemporáneo.

