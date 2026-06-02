Niña Polaca no paran. Siete semanas después de publicar ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas? y con el álbum todavía resistiendo en las listas de ventas, la banda madrileña-alicantina anuncia una gran gira por salas para presentar el disco: 14 fechas que recorrerán España entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, con su primer Movistar Arena de Madrid el 15 de enero de 2027 como gran cita . Las entradas estarán a la venta a partir del jueves 4 de junio a las 12h en su web oficial.

El anuncio llega en el mejor momento posible para la banda. El nuevo disco debutó en lo más alto de las listas de ventas en su primera semana y no ha abandonado los puestos de cabeza desde entonces, lo que convierte esta gira en algo más que una presentación: es el reencuentro con el público en las distancias cortas después de un verano que ya arrancó con más de 20 conciertos en festivales por toda la geografía española.

El disco que convirtió la ansiedad generacional en número uno

Grabado entre agosto y septiembre de 2025 en Alamo Shock (Madrid) bajo la producción de Guille Mostaza, ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas? es el tercer álbum de estudio de Niña Polaca con Subterfuge Records y, probablemente, el más ambicioso de los tres. Doce canciones que recogen lo que la banda describe como «la realidad de videojuego distópico que nos está tocando vivir y cómo lo estamos llevando, con sus penas, sus miserias, el miedo al futuro, la ansiedad por falta de él, el enfado por la deforestación de nuestra naturaleza y nuestros mares, las ganas de que volvamos a ser un equipo».

La crítica ha respondido señalando la madurez compositiva del álbum y su capacidad para capturar el pulso emocional de una generación sin caer en el panfleto. Hay canciones que pisan callos con precisión quirúrgica (la ya mítica «CSI Alicante») y otras que buscan la melodía de Llach o Serrat para colar el manifiesto de rondón. El resultado es el disco de una banda que ya no tiene nada que demostrar y lo sabe, pero que sigue eligiendo la sala de ensayo en lugar del despacho.

Catorce paradas y un Movistar Arena como cita estrella

Antes de la gira de salas, el verano ya viene cargado. El ONU Tour recorre más de 20 festivales nacionales, desde el FIB de Benicàssim hasta Sonorama Ribera en Aranda de Duero, pasando por O Son do Camiño, PortAmérica o el Vive Latino de Zaragoza. Después de ese recorrido festivalero, llegará el momento del reencuentro íntimo. Las entradas para todas las fechas de sala estarán a la venta desde el 4 de junio a las 12h. El listado completo del ONU Tour:

25/04/2026 — El Muelle Live, Alicante

— El Muelle Live, 08/05/2026 — Vive Linares, Linares (Jaén)

— Vive Linares, 22/05/2026 — Festial, Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

— Festial, 23/05/2026 — Ouren Sound Fest, Ourense

— Ouren Sound Fest, 29/05/2026 — Nits de Vivers, Valencia

— Nits de Vivers, 19/06/2026 — O Son do Camiño, Santiago de Compostela

— O Son do Camiño, 20/06/2026 — Distrito 4507, Toledo

— Distrito 4507, 04/07/2026 — El Ejido al Natural, Almería

— El Ejido al Natural, 09/07/2026 — PortAmérica, Portas (Pontevedra)

— PortAmérica, 10/07/2026 — Planeta Sound, Ponferrada

— Planeta Sound, 11/07/2026 — El Milanito, Zaratán (Valladolid)

— El Milanito, 16/07/2026 — FIB, Benicàssim

— FIB, 17/07/2026 — Sonórica, Castro Urdiales (Cantabria)

— Sonórica, 01/08/2026 — Bella Festival, San Pedro de Alcántara (Marbella)

— Bella Festival, 05-09/08/2026 — Sonorama Ribera, Aranda de Duero

— Sonorama Ribera, 15/08/2026 — Mediterránea Festival, Gandía

— Mediterránea Festival, 21/08/2026 — Ezcaray Fest, Ezcaray (La Rioja)

— Ezcaray Fest, 22/08/2026 — Playa Madre, Caravia (Asturias)

— Playa Madre, 29/08/2026 — InDground, Sant Pere de Ribes (Barcelona)

— InDground, 04/09/2026 — Vive Latino, Zaragoza

— Vive Latino, 05/09/2026 — B-Side Festival, Molina de Segura (Murcia)

— B-Side Festival, 12/09/2026 — Vibra Mahou Fest, Segovia

— Vibra Mahou Fest, 25-26/09/2026 — Estaciones Sonoras, Cascante (Navarra)

— Estaciones Sonoras, 26/09/2026 — Albasonora, Albacete

— Albasonora, 05/11/2026 — Sala Capitol, Santiago de Compostela

— Sala Capitol, 06/11/2026 — Teatro Albéniz, Gijón

— Teatro Albéniz, 13/11/2026 — Escenario Santander, Santander

— Escenario Santander, 14/11/2026 — Andén 56, Burgos

— Andén 56, 20/11/2026 — Kafé Antzokia, Bilbao

— Kafé Antzokia, 27/11/2026 — Sala La Bohemia, Castellón (Vibra Mahou)

— Sala La Bohemia, (Vibra Mahou) 11/12/2026 — Sala Pandora, Sevilla

— Sala Pandora, 12/12/2026 — Industrial Copera, Granada

— Industrial Copera, 22/01/2027 — Sala Marmarela, Alicante

— Sala Marmarela, 23/01/2027 — Sala Mamba!, Murcia

— Sala Mamba!, 05/02/2027 — Roig Arena, Valencia

— Roig Arena, 06/02/2027 — Razzmatazz 1, Barcelona

— Razzmatazz 1, 12/02/2027 — Sala Impala, Córdoba

— Sala Impala, 13/02/2027 — Sala París 15, Málaga

Más fechas por confirmar.

De La Latina al Movistar Arena

Niña Polaca nació en 2018 en un sótano del barrio de La Latina (Madrid), donde Álvaro Surma y Alberto Rojo empezaron a construir canciones con el pop español de los ochenta como referencia y la estética de la Movida como telón de fondo. Ficharon por Subterfuge Records en 2019 y a finales de ese año publicaron «Madrid sin ti», que se convirtió en uno de los himnos inesperados del confinamiento de 2020. La recopilación De la línea diez al sol (2020) recogió sus primeras composiciones, y el debut oficial Asumiré la muerte de Mufasa (2021), producido por Dani Alcover (Dover), les abrió las puertas de los festivales y consolidó una voz propia dentro de la escena indie en castellano.

El salto exponencial llegó con Que adoren tus huesos (2023): cinco Rivieras soldout, más de 16.000 personas en las Fiestas de la Hispanidad en Madrid, primeras actuaciones en México y una canción, «Travieso», que Walmart eligió para su campaña navideña en el mercado hispanohablante. La banda que ensayaba en un sótano de La Latina terminó el año siguiente con un Movistar Arena en el horizonte. ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas? (2026), producido por Guille Mostaza, es el tercer álbum de estudio que los confirma como una de las propuestas más sólidas de su generación — y la gira de salas que ahora arranca es la forma de no olvidar de dónde vienen.

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