Novo Amor anuncia conciertos en Madrid y Barcelona para abril de 2022

Novo Amor

El cantautor galés, nuevo fenómeno folk-pop, actuará en el Teatro Kapital de Madrid el 23 de abril de 2022 y La (2) de Apolo (Barcelona) el 24 del mismo mes.

Cuenta Ali Lacey que en Cardiff vive en un espacio lo suficientemente grande como para acoger su casa y su estudio. Es decir, pasa los días y graba las canciones que publica bajo el alias Novo Amor en el mismo sitio. Quizá por eso, porque tanto la vida como la música se desarrollan y retroalimentan en un safe space común, el folk-pop del galés es todo verdad: desde que a Lacey se le ocurre una idea tirado en el sofá con la guitarra hasta que la canción toma forma definitiva, no se pierde ni una pizca de veracidad por el camino. Birthplace y Cannot Be, Whatsoever son, por lo tanto, dos discos basados en hechos reales indivisibles de su autor. ¿Dónde acaba la persona y empieza la música?

La fórmula de Novo Amor está directamente emparentada con la del Bon Iver más campestre, la de The Tallest Man On Earth o la de Patrick Watson, pero que estemos familiarizados con sus códigos no le resta propiedades. Exponerse a su falsetto tiene mucho de experiencia curativa que en directo promete multiplicar sus efectos: el 23 de abril actuará en el Teatro Kapital de Madrid y el 24 en La (2) de Apolo de Barcelona.

Entradas ya a la venta en DICE al precio de 18 € más gastos de distribución.

Novo Amor, también conocido como el cantautor y productor galés Ali John Meredith-Lacey, ha estado creando un exuberante folk-pop desde 2012. El cantautor galés sigue la misma línea musical que sus contemporáneos de la escena alternativa, inspirado en músicos como Bon Iver, The Tallest Man on Earth o Keaton Henson, entre otros.

Fuente: Apple Music

