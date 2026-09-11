Oasis han confirmado la fecha y la hora del anuncio de su gira de 2027: será el lunes 14 de septiembre a las 16:00 (hora británica), las 17:00 en España. El aviso ha llegado, cómo no, con otro despliegue espectacular: un show de drones sobre el Etihad Stadium de Manchester, el estadio del Manchester City, club del que Liam y Noel Gallagher son hinchas declarados desde niños.

El vídeo, grabado la noche del jueves y compartido por Microdot —el estudio que diseñó el icónico logo de la banda—, muestra cómo los drones dibujan primero el emblema de Oasis, después la hora «4PM BST» y finalmente la fecha «14.09.26». Miles de fans que salían en ese momento del concierto de Evanescence en el Co-op Live, pegado al propio Etihad, pudieron verlo en directo.

El lugar elegido para el despliegue no es casual: refuerza los rumores, ya muy consolidados, de que la banda prepara una residencia de doce noches en el propio Etihad Stadium el próximo verano, dentro de una gira que también apuntaría a Knebworth, Celtic Park en Glasgow y varias fechas europeas. CrazyMinds ya recogió el calendario filtrado hace unos días, con hasta 23 fechas repartidas entre Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

La demanda anticipada ya deja cifras curiosas: según datos citados por medios británicos, los precios de los hoteles en Manchester se han disparado hasta un 462% en las fechas que se especulan para los conciertos, meses antes de que haya una sola entrada a la venta.

El anuncio de este lunes llega tras semanas de pistas crípticas en redes sociales: vídeos con niños jugando al fútbol, carteles con las coordenadas de Celtic Park y guiños a ciudades como Glasgow, París, Ámsterdam y Roma. Todo apunta a que, esta vez sí, Oasis confirmará fechas, ciudades y venta de entradas de una gira que promete ser aún mayor que Live ’25.

Oasis: la reunión que nadie daba por segura

Liam y Noel Gallagher enterraron quince años de distancia en 2024 para anunciar la reunión de Oasis, formación clave del britpop de los noventa con discos como Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995). La gira Live ’25 llenó estadios en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín durante el verano de 2025, con Heaton Park como epicentro de su regreso a casa. Desde entonces, los hermanos han alternado gestos de reconciliación pública con nuevas pistas sobre una segunda tanda de conciertos en 2027, alimentando un runrún constante que ahora, por fin, tiene fecha de confirmación: este lunes.

¿Cuentas ya los minutos hasta el lunes, o prefieres esperar a que se confirme todo negro sobre blanco?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.