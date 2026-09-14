Oasis han confirmado hoy, lunes 14 de septiembre, «Live ’27«: 38 conciertos entre mayo y septiembre del año que viene por Reino Unido, Irlanda y el resto de Europa, con dos únicas paradas en Estados Unidos. El registro previo para optar a entradas está abierto en oasisinet.com hasta el 17 de septiembre, antes de la venta general.

Lo que ya sabíamos antes del anuncio

El aviso oficial llegó primero con un despliegue de drones sobre el Etihad Stadium de Manchester —el estadio del Manchester City, del que Liam y Noel Gallagher son hinchas de toda la vida— que dibujó el logo de la banda, la hora («4PM BST») y la fecha («14.09.26») en el cielo. Días antes, una filtración atribuida al tabloide británico The Sun ya había adelantado casi todo el itinerario final: Ámsterdam, Múnich, Roma, Las Vegas, Boston y Barcelona, entonces sin confirmar, resultaron ser exactamente las ciudades que hoy forman parte de la gira oficial.

La expectación había sido tal que los precios de los hoteles en Manchester llegaron a dispararse hasta un 462% en las fechas especuladas, meses antes de que hubiera una sola entrada a la venta.

Un año después de «Live ’25»: así fue la gira de la reconciliación

Liam y Noel Gallagher enterraron quince años de distancia en 2024 para anunciar la reunión de Oasis, y la convirtieron en realidad con «Live ’25»: 41 conciertos entre julio y noviembre de 2025 por Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica. Todo arrancó en Cardiff (4 y 5 de julio) y siguió por Manchester (Heaton Park, su regreso a casa), Londres (Wembley), Edimburgo y Dublín, antes de cruzar el Atlántico rumbo a Toronto, Chicago, Nueva Jersey, Los Ángeles y Ciudad de México, y cerrar el 23 de noviembre en São Paulo. Fue la gira que más entradas vendió en la historia del Reino Unido e Irlanda, con más de 10 millones de fans de 158 países haciendo cola para comprarlas, y devolvió a la banda al número uno de las listas británicas 30 años después de Definitely Maybe. Puedes repasar toda la cronología completa de la reunión, de Cardiff a São Paulo, en este reportaje de CrazyMinds.

Barcelona, la parada que devuelve a Oasis a España

La gran noticia para el público español: Oasis tocarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días 10 y 11 de julio de 2027. Será su única parada en el país, y pone fin a una ausencia larga: «Live ’25» no incluyó ni una sola fecha española, así que la última vez que la banda tocó aquí fue en el verano de 2009, semanas antes de separarse en pleno Festival de Rock en Sena (París). Aquel año pasaron por el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), y también dieron conciertos propios en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y en el Pavelló Olímpic de Badalona, a las puertas de la propia Barcelona. Entre aquello y Montjuïc en 2027 habrán pasado 18 años.

Fechas y ciudades

Glasgow, Celtic Park : 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo

: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo Manchester, Etihad Stadium : 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio

: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio Múnich, Allianz Arena : 2 y 3 de julio

: 2 y 3 de julio Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys : 10 y 11 de julio

: 10 y 11 de julio Ámsterdam, Johan Cruijff Arena : 16 y 17 de julio

: 16 y 17 de julio París, Stade de France : 23 y 24 de julio

: 23 y 24 de julio Roma, Estadio Olímpico : 29 y 30 de julio

: 29 y 30 de julio Boston, Gillette Stadium : 10, 13 y 14 de agosto

: 10, 13 y 14 de agosto Las Vegas, Allegiant Stadium : 20, 21 y 24 de agosto

: 20, 21 y 24 de agosto Slane Castle, Irlanda : 4 y 5 de septiembre

: 4 y 5 de septiembre Knebworth, Reino Unido: 11, 12, 18 y 19 de septiembre

El registro para optar a entradas está abierto en oasisinet.com hasta el 17 de septiembre; la gira está organizada por Live Nation y SJM.

¿Vas a intentar conseguir entrada para Barcelona, o prefieres probar a viajar a otra ciudad europea?

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