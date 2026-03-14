Ocean Colour Scene celebran tres décadas de Moseley Shoals con una gira española que reivindica su legado en pleno siglo XXI

Ocean Colour Scene regresan a España este septiembre con una gira muy especial: el 30º aniversario de Moseley Shoals, el disco que los catapultó al estrellato en pleno auge del Britpop y que los consolidó como una de las bandas más queridas del rock británico. El tour, coproducido por Houston Party y Just Life Music, pasará por cinco ciudades: València (25 de septiembre, dentro del Visor Fest), Madrid (26, La Riviera), Santander (27, Escenario Santander), Málaga (29, Teatro Cervantes) y Sevilla (30, Sala Custom). En Madrid, Santander y Sevilla estarán acompañados por The Gulps, quinteto apadrinado por Alan McGee, figura clave en la historia de Oasis. Las entradas para todas las fechas —excepto Málaga, que se anunciará más adelante— ya están disponibles.
La banda de Birmingham, nacida a finales de los ochenta de la unión de dos formaciones locales, no solo celebra un aniversario: reivindica un disco que marcó una época. Moseley Shoals alcanzó el número 2 en las listas británicas, vendió más de un millón de copias en su primer año y fue votado por los lectores de Q como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Canciones como “The Day We Caught The Train”, “The Riverboat Song” o “The Circle” se convirtieron en himnos generacionales, y figuras como Paul Weller y Noel Gallagher no tardaron en mostrar públicamente su admiración.
Aunque su último disco de estudio, Painting, llegó en 2013, Ocean Colour Scene nunca han dejado de actuar ni de defender un sonido que bebe del revival mod, la psicodelia de Traffic y la tradición británica de The Who o The Kinks. Su carrera ha sido un ejercicio de resistencia y coherencia: mantenerse fieles a un estilo mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Ya celebraron el 20º aniversario del álbum con una gira en 2016, y el éxito fue tal que una década después vuelven a hacerlo, demostrando que estas canciones siguen vivas, emocionando y encontrando nuevas generaciones de seguidores.
Ocean Colour Scene: rock británico entre la tradición y la reinvención
Desde su debut a finales de los ochenta, Ocean Colour Scene han construido una trayectoria marcada por la constancia, la identidad sonora y una conexión especial con su público. Tras un primer álbum homónimo que pasó desapercibido, su explosión llegó con Moseley Shoals (1996), seguido por Marchin’ Already (1997), que alcanzó el número 1 en Reino Unido. Durante la década de los 2000 mantuvieron un ritmo prolífico con discos como Mechanical Wonder, North Atlantic Drift o Saturday, consolidando un repertorio que mezcla rock clásico, soul británico y melodías atemporales. Su último trabajo, Painting (2013), demostró que seguían en plena forma. Hoy, con más de treinta años de carrera, se han ganado un lugar como clásicos contemporáneos del rock británico, ajenos a modas y fieles a una esencia que sigue resonando en directo.
