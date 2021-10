Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) anuncian conciertos en Madrid y Barcelona para 2022

Artista

Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD)

¿Por qué es noticia?

La mítica banda de synth pop británica llega de nuevo a Madrid y Barcelona con su Architecture & More Tour. Los conciertos serán el 22 de marzo en La Riviera de Madrid y el 23 de marzo en la Sala Barts de Barcelona.

Detalles de la gira

Cuando Andy McCluskey tiene que elegir alguno de los aspectos más destacados de sus 40 años de carrera con Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) no sabe que responder, y es normal… ¡Hay demasiados! Está el momento en que tuvo en sus manos por primera vez su single debut, «Electricity», en Factory Records, la primera de sus 29 apariciones en «Top Of The Pops», ese momento en el que se sorprendieron tanto al verse en un programa de televisión junto a Elton John y Bonnie Langford que dijo «¡¿Qué estamos haciendo aquí?!» en el sintetizador de Paul Humphreys, o su actuación en el festival Rewind en 2018 con «35.000 personas volviéndose locas».



Mientras tanto, Paul reduce sus logros más importantes a conocer a Tony Wilson, quien les dijo que quería sacar su disco, y «cada concierto que seguimos haciendo, porque es más que emocionante poder seguir actuando para nuestros/as fans en directo». Y es que después de tantísimo años de carrera el dúo tiene demasiados momentos para elegir… Sus conciertos con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, la exposición British Music Experience de Liverpool dedicada a su impresionante legado, y su última gira por Reino Unido de 2019, podrían añadirse a esta lista de éxitos junto a muchos otros más momentos de estos 40 años.



Estas cuatro décadas han visto, con algún descanso que otro de por medio, como Orchestral Manoeuvres In The Dark ha vendido más de 25 millones de singles y 15 millones de álbumes, estableciéndose como pioneros del synth pop y convirtiéndose en uno de los grupos más queridos de Reino Unido. Sus 13 discos incluyen clásicos de referencia como “Orchestral Manoeuvres In The Dark” (1980), “Organisation” (1980), “Architecture & Morality” (1981) y “Dazzle Ships” (1983). Desde su vuelta hace 12 años, con tres discos más a su espalda, han culminado su obra con “The Punishment Of Luxury” en 2017, que fue aclamado por fans y críticos por igual como un regreso al carácter y sonido brillante de los primeros singles clásicos como “Enola Gay” y “Souvenir”.



No te pierdas sus próximas parada en España donde recordar los clásicos de sus mejores éxitos con “Architecture & More Tour” acompañados de su banda completa.

Fechas en España

– 22 de marzo en La Riviera de Madrid

– 23 de marzo en la Sala Barts de Barcelona.

Venta de entradas

Entradas a la venta general el próximo miércoles 20 de octubre a partir de las 10:00h en www.livenation.es y www.ticketmaster.es.

Sobre Orchestral Manoeuvres In the Dark

Nos atrevemos a opinar que su nombre es uno de los más molones de la historia de la música. Era un grupo inglés del new wave; mejor dicho, es el grupo que le pondrías a un marciano para que entendiera qué fue el new wave. Algunos de sus cortes fueron exitazos, pero uno de ellos, Enola Gay (1982), una canción dedicada al avión que lanzó la bomba atómica sobre Hirosima, ha llegado a ese estatus al que solo unas pocas canciones llegan. Seguro que mientras lees esto ya suena en tu cabeza. ¿No? Prueba entonces con If You Leave o cualquier otro de sus temazos inolvidables.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

