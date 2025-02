Patti Smith celebra medio siglo de «Horses» en el Teatro Real

Patti Smith se prepara para celebrar el 50º aniversario de su influyente álbum Horses con un único concierto en España, que tendrá lugar el 8 de octubre en el prestigioso Teatro Real de Madrid. Las entradas estarán disponibles a partir del próximo viernes 14 de febrero, según ha confirmado la artista a través de un comunicado oficial.

A sus 78 años, Smith no muestra signos de desaceleración, a pesar de un reciente susto de salud en Sao Paulo. Estará acompañada por dos miembros originales de su banda: Lenny Kaye y Jay Dee Daugherty, así como por el teclista y bajista Tony Shanahan y el guitarrista Jackson Smith, su hijo. En este concierto, interpretará en su totalidad el álbum Horses, una obra que ha sido fundamental en la definición del punk y que sigue influenciando a las generaciones sucesivas.

Lanzado el 10 de noviembre de 1975, Horses se grabó en los Electric Lady Studios de Nueva York. La portada del álbum, con una fotografía en blanco y negro tomada por Robert Mapplethorpe, es tan icónica como la música que contiene. Temas como Gloria y Birdland fusionan poesía y rock, estableciendo a Smith como una pionera del punk y una figura influyente en la música y la cultura contemporánea.

La gira del 50 aniversario de Horses incluirá también paradas en ciudades europeas como Dublín, Londres y París, así como en varias ciudades de EE.UU. Este tour promete no solo revivir la magia de Horses, sino también reafirmar el legado perdurable de Patti Smith en la música.

Patti Smith: La poeta del punk y su legado musical

Desde su irrupción en la escena musical de Nueva York en los años 70, Patti Smith ha sido una figura central y revolucionaria en la música y la cultura contemporánea. Nacida en Chicago en 1946, se trasladó a Nueva York en 1967, donde comenzó a ganar reconocimiento en la escena underground. Su debut discográfico llegó en 1975 con el icónico álbum Horses, producido por John Cale de The Velvet Underground. Este disco, con su mezcla de poesía y rock, es considerado uno de los pilares del movimiento punk.

Smith continuó consolidando su carrera con álbumes como Radio Ethiopia (1976) y Easter (1978), que incluyó el exitoso sencillo Because the Night, coescrito con Bruce Springsteen. Durante los años 80, se retiró parcialmente de la música para centrarse en su familia, pero regresó con fuerza en los 90 con álbumes como Gone Again (1996) y Peace and Noise (1997).

A lo largo de su carrera, Patti Smith ha lanzado once álbumes de estudio, con el más reciente Banga en 2012. Además de su impacto en la música, Smith ha sido reconocida por su trabajo como escritora y artista visual. Su autobiografía, Éramos unos niños (2010), ganó el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos.

La influencia de Patti Smith se extiende mucho más allá de su música. Su combinación de poesía, rock y actitud rebelde la ha convertido en una figura icónica y en una fuente de inspiración para generaciones de artistas. Su próximo concierto en el Teatro Real de Madrid para celebrar los 50 años de Horses es un testimonio del legado perdurable de Patti Smith y su capacidad para seguir conectando con el público.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.