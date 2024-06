Paul McCartney traerá su magia a Madrid en una doble fecha para recordar

La leyenda de la música Paul McCartney ha anunciado que traerá su aclamada gira Got Back Tour 2024 a Madrid, con dos conciertos programados para el 9 y 10 de diciembre en el WiZink Center. Este anuncio ha causado gran expectación entre los fans, que tendrán la oportunidad de ver al ex-Beatle en vivo, interpretando canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run, Let It Be y muchas más que representan todo lo que cualquier amante de la música podría desear y esperar de un gran espectáculo de rock.

Para estas grandes citas, estará de nuevo acompañado por su banda de toda la vida: Paul «Wix» Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería), y una tecnología audiovisual de última generación constantemente actualizada que garantiza una experiencia inolvidable desde cada asiento. El Got Back Tour también cuenta con los Hot City Horns: Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón). Hot City Horns se unió a Paul por primera vez en 2018 para actuar en Grand Central Station antes de embarcarse en el Freshen Up World Tour ese mismo año.

Los seguidores de McCartney tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas antes que nadie gracias a la preventa exclusiva de Santander SMusic, que estará disponible desde el miércoles 19 de junio hasta el viernes 21. Para la venta general, estarán disponibles desde el 21 de junio a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los precios arrancan en los 45€ (+ gastos de distribución).