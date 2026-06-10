Peter Bjorn and John han anunciado una gira por México y Estados Unidos para celebrar el 20º aniversario de Writer’s Block, el álbum publicado en agosto de 2006 que los convirtió en uno de los tríos suecos más influyentes del indie pop de la última década. En cada fecha del tour, el grupo interpretará el disco en su totalidad, además de una selección de canciones del resto de su catálogo. Las entradas salen a la venta general el 12 de junio.

Veinte años es tiempo suficiente para saber si un disco aguanta. Writer’s Block lo consigue. No solo como nostalgia bien conservada sino como prueba de que el indie pop puede construirse con economía de medios y precisión quirúrgica: canciones que no sobran nada, arreglos que suenan sencillos porque están pensados al milímetro, y un single —»Young Folks», con la voz de Victoria Bergsman (entonces en The Concretes, luego en Taken by Trees)— cuyo silbido sigue siendo reconocible en cualquier bar del mundo. Pitchfork le otorgó el «Best New Music» en su momento. Que la banda decida celebrarlo tocándolo entero, noche tras noche, dice algo sobre la confianza que tienen en el material.

El silbido que llegó para quedarse

Writer’s Block fue el tercer álbum del trío de Estocolmo y el primero que los sacó del circuito escandinavo para colocarlos en la conversación global del indie. Publicado en el Reino Unido en agosto de 2006 y en Estados Unidos a principios de 2007, el disco llegó en un momento en que MySpace todavía era el canal de distribución musical más relevante fuera del mainstream y los blogs de música marcaban la agenda antes que los algoritmos. «Young Folks» se filtró antes del lanzamiento oficial y ya circulaba de enlace en enlace semanas antes de que nadie supiera exactamente de quién era.

Más allá del single, Writer’s Block contenía canciones como «Objects of My Affection», «Let’s Call It Off» o «Paris 2004» que definieron una forma de entender el pop de cámara: íntimo pero no introvertido, con referencias a la cultura francesa y a la tradición del pop anglosajón de los sesenta filtradas por una sensibilidad nórdica muy particular. Björn Yttling, que desde entonces ha producido discos para Lykke Li y se ha convertido en uno de los productores suecos más solicitados —incluyendo su reciente proyecto Yttling Jazz junto a Bobby Gillespie—, ya apuntaba en ese disco la precisión que luego aplicaría a trabajos ajenos.

Nueve fechas, ninguna en España: todas las paradas del tour

La gira arranca el 10 de octubre en Querétaro (México) y recorre el sur y la costa oeste de Estados Unidos hasta el 25 de octubre en Miami. Como soporte en la mayoría de fechas estadounidenses, el cantautor Josh Rouse, otro veterano del indie pop de raíces que encaja bien con el espíritu del tour.

10 oct — Querétaro, MX @ TBA

@ TBA 14 oct — Los Ángeles, CA @ Pacific Electric *

@ Pacific Electric * 16 oct — San Diego, CA @ Music Box *

@ Music Box * 17 oct — Phoenix, AZ @ Walter Studios *

@ Walter Studios * 19 oct — Dallas, TX @ Granada Theater *

@ Granada Theater * 20 oct — Austin, TX @ Mohawk *

@ Mohawk * 22 oct — Atlanta, GA @ The Loft at Center Stage *

@ The Loft at Center Stage * 24 oct — Orlando, FL @ The Beacham *

@ The Beacham * 25 oct — Miami, FL @ ZeyZey *

* Con Josh Rouse como soporte

España no figura en el itinerario, pero esperamos que esto cambie. De hecho, la última vez que Peter Bjorn and John tocaron aquí fue en mayo de 2016, cuando presentaron Breaking Point en la Sala Changó de Madrid y en la Razzmatazz de Barcelona. Diez años son muchos, ¿no os parece?

Estocolmo, 1999: tres nombres y una idea

Peter Morén, Björn Yttling y John Eriksson se conocieron en Estocolmo a finales de los noventa y publicaron su primer álbum homónimo en 2002, seguido de Falling Out (2004). Ninguno de los dos hizo ruido fuera de Suecia. El tercero, Writer’s Block (2006), lo cambió todo. Los siguientes discos —Seaside Rock (2008), Living Thing (2009), Gimme Some (2011), Breakin Point (2016) y Endless Dream (2019)— mantuvieron al grupo activo y en evolución, aunque ninguno volvió a tener el impacto del tercero.

Lo interesante del aniversario de Writer’s Block no es que el disco haya envejecido bien (eso ya se daba por descontado) sino que la banda haya decidido tocarlo entero por segunda vez en dos años —ya lo hicieron en una gira por EE.UU. en 2025— sin que eso parezca un gesto de rendición ante el pasado. Hay grupos que celebran aniversarios porque ya no tienen nada nuevo que decir. Peter Bjorn and John llevan publicando discos de estudio hasta 2019 y Yttling sigue siendo uno de los productores más activos de la escena escandinava. Este tour parece, más bien, el reconocimiento de que Writer’s Block es ya un clásico con derecho propio a ser celebrado como tal.

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