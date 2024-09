Pixies anuncian concierto en Granada en mayo de 2025

Pixies, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, ha anunciado un único concierto en España para 2025 en Granada. La cita será el 9 de mayo en el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza, donde presentarán su nuevo álbum The Night The Zombies Came, que se lanzará el 25 de octubre de 2024. Este nuevo trabajo, compuesto por 13 canciones, mezcla elementos góticos, ciencia ficción, terror y westerns al estilo de Ennio Morricone.

En 2024, Pixies celebran importantes hitos en su carrera, incluyendo el 35º aniversario de su icónico álbum Doolittle. La banda, conocida por éxitos como Where Is My Mind?, Monkey Gone To Heaven y Here Comes Your Man, ha abordado temas diversos como la reencarnación y la mitología bíblica.

Un cambio significativo en la banda es la incorporación de Emma Richardson, bajista de Band of Skulls, quien aporta un nuevo sonido y ha sido elogiada por el vocalista Black Francis y el baterista David Lovering. Las entradas para el concierto de Pixies en Granada estarán disponibles a partir del 20 de septiembre en Livenation.es y Ticketmaster. Además, como ya se está convirtiendo en costumbre para este tipo de eventos, habrá preventas exclusivas los días 18 y 19 de septiembre.