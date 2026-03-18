Placebo celebran 30 años de carrera con Placebo «RE:CREATED» y anuncian dos conciertos en España dentro de su gira mundial de aniversario

Placebo celebran tres décadas de trayectoria con un proyecto tan ambicioso como simbólico: Placebo RE:CREATED, una reinterpretación completa de su debut de 1996, reconstruida a partir de las cintas maestras originales y enriquecida con 30 años de experiencia sobre los escenarios. El álbum llegará el 19 de junio de 2026, y lo hará acompañado de una extensa gira mundial que traerá a la banda de Brian Molko de vuelta a España el 1 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 3 de octubre en el St. Jordi Club de Barcelona. Las entradas saldrán a la venta el 27 de marzo a las 10h, con preventas activas desde el 25 y 26 de marzo.

El grupo explica que este nuevo trabajo no pretende “mejorar” el original, sino completarlo: “Consideramos este disco como una versión del director… Volvimos a las cintas maestras originales e incorporamos al disco los 30 años de experiencia que tenemos tocando estas canciones en directo”. El resultado es una colección que mantiene la urgencia y el espíritu rebelde del debut, pero con la amplitud sonora y la madurez de una banda que ha evolucionado sin perder su identidad. Entre los temas revisados destacan “Nancy Boy” y “36 Degrees”, himnos que definieron a toda una generación y que ahora regresan con una nueva dimensión emocional.

Y es que debemos recordar el impacto cultural del debut de Placebo, que irrumpió en plena era Britpop con una propuesta radicalmente distinta: ambigua, provocadora y abiertamente confrontativa. Mientras el panorama británico miraba hacia la nostalgia, Placebo hablaban de sexualidad, androginia y adicción con una honestidad poco habitual en el rock comercial. Treinta años después, esas conversaciones sobre identidad y expresión de género son más visibles —y más necesarias— que nunca, lo que convierte Placebo RE:CREATED en un puente entre el pasado y el presente.

La gira del 30 aniversario recorrerá Europa entre septiembre y diciembre de 2026, con más de 30 fechas que culminarán en Reino Unido. La banda interpretará canciones de Placebo y Without You I’m Nothing, incluyendo temas que no tocan en directo desde hace más de dos décadas. Antes de iniciar el tour, Placebo actuarán en el Royal Albert Hall dentro del ciclo benéfico Teenage Cancer Trust, invitados por Robert Smith, compartiendo cartel con Garbage.

Placebo, tres décadas de reinvención, vulnerabilidad y un legado que marcó a varias generaciones

Desde su debut en 1996, Placebo se han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo europeo. Su mezcla de guitarras afiladas, sensibilidad emocional y una estética que desafió las normas de género los convirtió en un referente para quienes no encajaban en la corriente dominante. Con discos como Without You I’m Nothing, Black Market Music, Sleeping With Ghosts o Meds, exploraron temas como la identidad, la adicción, la soledad y el deseo desde una perspectiva cruda y profundamente humana. Su sonido evolucionó hacia terrenos más electrónicos en Battle for the Sun y Loud Like Love, mientras que Never Let Me Go (2022) marcó un regreso a la intensidad emocional que siempre los definió. Con Placebo RE:CREATED, la banda celebra su origen sin nostalgia, reivindicando un legado que sigue siendo tan relevante como incómodo, tan vulnerable como poderoso.

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