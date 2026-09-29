Radio Free Alice ya tienen concierto en Barcelona: el viernes 27 de noviembre de 2026 actuarán en la sala Sidecar, un mes después de publicar su debut. Las entradas salen a la venta el 30 de septiembre a las 10h en lasttour.org.

El cuarteto de Melbourne pasó por el Bilbao BBK Live en julio, pero lo que llega ahora es otra cosa. Un festival permite que te descubran a media tarde; una sala solo la llena quien ya conoce las canciones. Barcelona será, por tanto, una prueba real del tirón del grupo en España, con el disco que anunciaron en agosto ya en la calle.

Ese disco es What’s In Between, que sale el 30 de octubre a través de Atlantic Records con once canciones grabadas entre tres continentes. Peter Katis (Interpol, The National), Ewan Pearson y Finn Billingham se reparten la producción. Ya se conocen cuatro adelantos: “Rule 31”, “Lunch Money”, “Kick In The Shins” y “Crying With You”, el más reciente.

“Crying With You” tiene, además, una historia de método. La escribieron en un retiro de composición en Joshua Tree (California), en una propiedad del productor Nicolas Vernhes, y nació de coser dos canciones distintas. Lo explica el cantante, Noah Learmonth: «La estrofa y el estribillo eran canciones distintas, pero las cosimos en una sola».

El calendario del grupo explica que Sidecar pueda quedárseles pequeño pronto. Este verano han pasado por Governors Ball, Rock Werchter y Reading, y han agotado entradas en Nueva York y en Londres. Además, reunieron a más de 500 personas bajo un puente ferroviario de Bermondsey con un simple aviso en redes. Les quedan Austin City Limits (9 de octubre) y una gira europea que pasa por Manchester, Glasgow, Belfast y Dublín antes de Barcelona.

Por ahora es la única fecha española que conocemos, y con ese historial de salas llenas no conviene dejar la compra para el último día.

Radio Free Alice: de Melbourne a Barcelona

Radio Free Alice nacen en 2020 en Sídney, cuando Noah Learmonth, Jules Paradiso, Michael Phillips y Lochie Dowd se conocen en la universidad, y se mudan después a Melbourne, donde empiezan a llenar residencias locales. Su post-punk de guitarras angulosas mira más a Londres que a Australia, y así lo llevan a Reino Unido, Europa y Estados Unidos con el EP Empty Words (2025), grabado con Katis entre Connecticut, Bristol y Londres. “Toyota Camry” sonó mucho en BBC 6 Music. Abrieron para Geese en Australia y para The Killers, ficharon por Atlantic y tocaron en Reading en agosto. Todo ese recorrido desemboca ahora en una sala de Barcelona, el 27 de noviembre.

▶ “Sidecar, Barcelona” — Radio Free Alice | 27 de noviembre de 2026 | Last Tour

¿Prefieres verlos ahora en una sala como Sidecar o esperar a que un festival te los ponga de fondo? Cuéntanoslo en los comentarios.

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