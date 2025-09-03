Radiohead confirma su regreso: Gira europea con 20 conciertos en cinco ciudades (Madrid incluida)

Ya es oficial: Radiohead vuelve a los escenarios tras siete años de silencio. La banda británica ha anunciado una gira europea con 20 conciertos distribuidos entre noviembre y diciembre de 2025, en cinco ciudades clave: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.
Los conciertos arrancarán en el Movistar Arena de Madrid los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Luego seguirán en el Unipol Arena de Bolonia (14, 15, 17, 18), The O2 de Londres (21, 22, 24, 25), Royal Arena de Copenhague (1, 2, 4, 5 de diciembre) y cerrarán en el Uber Arena de Berlín (8, 9, 11, 12 de diciembre).
El anuncio llega acompañado de un mensaje de Philip Selway, batería de la banda, quien explicó que “el año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos”.
Las entradas se venderán exclusivamente mediante registro previo en radiohead.com. El formulario estará disponible desde el viernes 5 de septiembre a las 11:00h hasta el domingo 7 a las 23:00h. La venta oficial comenzará el viernes 12 de septiembre.
Además, el grupo ha publicado digitalmente el álbum en directo Hail to the Thief – Live Recordings 2003–2009, con edición física prevista para el 31 de octubre. Aunque no se ha confirmado nuevo material, el regreso de Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway ya es motivo suficiente para celebrar.
Radiohead: Del grunge melancólico al arte sonoro del siglo XXI
Radiohead nació en Oxford en 1985 bajo el nombre On a Friday, pero fue en 1992 cuando irrumpieron en la escena con Creep, el himno generacional incluido en su debut Pablo Honey (1993). Aunque inicialmente etiquetados como una banda grunge, pronto demostraron una ambición artística que los llevó a reinventarse con cada disco. The Bends (1995) y OK Computer (1997) consolidaron su estatus como referentes del rock alternativo, con este último considerado una obra maestra sobre la alienación moderna. A partir de Kid A (2000) y Amnesiac (2001), se sumergieron en la electrónica, el jazz y la abstracción sonora, desafiando las convenciones del mainstream y ganándose el respeto de crítica y público.
Su discografía incluye nueve álbumes de estudio: desde Pablo Honey hasta A Moon Shaped Pool (2016), pasando por joyas como In Rainbows (2007), lanzado con un modelo de pago libre que revolucionó la industria musical. También han publicado seis EPs, un álbum en directo (I Might Be Wrong), un recopilatorio y más de 25 sencillos. Cada miembro —Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Philip Selway— ha desarrollado proyectos paralelos, pero el legado colectivo de Radiohead sigue marcando el pulso del arte sonoro contemporáneo. Su regreso en 2025 no solo reactiva la nostalgia, sino que promete una nueva etapa de exploración musical.
