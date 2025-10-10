Radiohead da esperanza a sus fans sin entradas: nuevos códigos de desbloqueo en camino para su gira europea

Después de siete años de silencio en los escenarios, Radiohead ha confirmado su regreso con una esperada gira europea y británica que arrancará en noviembre de 2025. El grupo liderado por Thom Yorke visitará cinco ciudades —Madrid, Bolonia, Copenhague, Berlín y Londres— con una residencia de cuatro noches en el O2 Arena de la capital británica (21, 22, 24 y 25 de noviembre). Las entradas volaron en cuestión de horas, incluso tras una segunda tanda de reventa oficial en septiembre. Ahora, la banda ha anunciado a través de Instagram que enviará “más códigos de desbloqueo” a quienes se registraron previamente, instando a los fans a revisar su bandeja de entrada, spam incluido.
El entusiasmo por la gira ha sido tal que, pese a los esfuerzos del grupo por controlar la reventa, más de 1.750 entradas aparecieron en plataformas no autorizadas como Viagogo y Ticombo, con precios que alcanzan los 4.000 euros. La banda ha condenado públicamente estas prácticas, calificándolas de “explotadoras” y ha advertido que solo se aceptarán transferencias a través de plataformas oficiales.
En cuanto al repertorio, Colin Greenwood adelantó en el podcast de Adam Buxton que el setlist incluirá una selección de unas 70 canciones, aunque ni él ni su hermano Jonny Greenwood forman parte del “comité de selección” por ser “demasiado indecisos”. Por ahora, no hay planes de nuevo material: Jonny Greenwood ha confirmado que cada miembro está centrado en proyectos individuales, como The Smile, su banda junto a Thom Yorke y Tom Skinner, que recientemente lanzó Wall of Eyes.
¿Has tenido suerte en esta ocasión y has conseguido uno de estos preciados códigos?
De Creep a A Moon Shaped Pool: tres décadas de reinvención sonora
Formados en 1985 en Abingdon, Oxfordshire, Radiohead debutó oficialmente en 1993 con Pablo Honey, un álbum que contenía el inesperado éxito Creep, convertido en himno generacional y, paradójicamente, en una canción que la banda renegaría durante años. Su segundo trabajo, The Bends (1995), marcó un giro hacia un rock alternativo más sofisticado, con temas como Fake Plastic Trees y Street Spirit (Fade Out) que consolidaron su estatus como referentes del britpop más introspectivo. Pero fue con OK Computer (1997) cuando alcanzaron la cima: un disco visionario que anticipó la ansiedad tecnológica del nuevo milenio y que es considerado por medios como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.
A partir de ahí, Radiohead se convirtió en sinónimo de reinvención. Con Kid A (2000) y Amnesiac (2001), abandonaron las guitarras para abrazar la electrónica, el jazz y la experimentación sonora. Hail to the Thief (2003) mezcló crítica política con estructuras más accesibles, mientras que In Rainbows (2007) revolucionó la industria al ofrecerse bajo un modelo de “paga lo que quieras” en su web. The King of Limbs (2011) exploró el minimalismo rítmico y la repetición hipnótica, y A Moon Shaped Pool (2016) cerró (hasta ahora) su discografía con una obra melancólica y orquestal que recupera joyas como True Love Waits.
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.