Radiohead ya tienen alguna idea de cómo va a ser su próxima década, o al menos su próximo año: un continente, veinte conciertos, y ya está. Después de anunciarlo por primera vez a principios de este año, la banda ha confirmado ahora las fechas concretas de su plan para 2027, que les llevará a Australia y Japón trece años después de su última visita a Oceanía y con sus primeras fechas propias en suelo japonés desde 2008.

En total serán 21 conciertos, repartidos entre tres ciudades australianas y una japonesa, siguiendo el mismo formato de mini residencias por el que ya apostaron en su regreso a los escenarios en 2025. El tramo australiano arrancará el 3 de mayo en el RAC Arena de Perth, donde tocarán cuatro noches, seguido de seis fechas en el Rod Laver Arena de Melbourne y otras seis en el Afterpay Arena de Sídney, hasta el 1 de junio. De ahí, la banda saltará a Japón para cinco conciertos en el GMO Arena de Saitama, entre el 8 y el 13 de junio, cerrando así la gira.

El anuncio de estas fechas confirma, además, un misterio que llevaba días circulando entre los fans más atentos y alimentando la rumorología: durante el Summer Sonic de este verano en Japón se proyectó un vídeo con imágenes antiguas de la banda y las palabras «Tokyo 2027», lo que disparó las especulaciones sobre un posible concierto en la capital. Sin embargo, la fecha japonesa finalmente confirmada es en Saitama, una ciudad al norte de Tokio, y no hay ninguna fecha adicional prevista en la capital nipona.

El registro para las entradas de las fechas australianas está abierto hasta el 10 de septiembre, con la venta general prevista para el 15 de septiembre; los precios en Australia van de 139 a 349 dólares australianos para las entradas de asiento y se fijan en 199 dólares australianos para las de pista. Para Japón, la venta se gestiona a través de la plataforma eplus, también mediante registro previo, con precios de entre 15.000 y 30.000 yenes para asiento y 26.000 yenes para pista. Según ha confirmado la banda en su web oficial, no habrá más fechas añadidas a esta gira: estos 21 conciertos son los únicos que Radiohead tiene previsto ofrecer en 2027.

El plan detrás de esta gira lo explicó el guitarrista Ed O’Brien hace unos meses en una entrevista con Rolling Stone, cuando avanzó que la banda quería convertir su regreso en algo sostenido en el tiempo. «Cada año vamos a hacer un continente distinto, y vamos a hacer veinte conciertos cada año. Ni más ni menos», explicó el guitarrista sobre la filosofía que guiará los próximos movimientos de la banda sobre los escenarios. Tras Europa en 2025 y Oceanía y Asia en 2027, queda por ver qué continente será el siguiente en la lista, aunque de momento la banda no ha dado ninguna pista al respecto.

De «On A Friday» al Rock and Roll Hall of Fame: la historia de Radiohead

Formados en Abingdon (Oxfordshire) en 1985 bajo el nombre On A Friday, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Phil Selway adoptaron el nombre de Radiohead en 1991 y publicaron su álbum de debut, Pablo Honey, en 1993, con el single «Creep» como primer gran éxito internacional, seguido poco después por el salto de calidad que supuso The Bends (1995), el disco que empezó a consolidarlos como algo más que una banda de un solo hit. Desde entonces han construido una de las discografías más influyentes del rock alternativo, con títulos como OK Computer (1997), Kid A (2000) o In Rainbows (2007), que la banda decidió lanzar bajo la fórmula de pago voluntario. En 2019 fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame, y a lo largo de su carrera han acumulado seis premios Grammy, además de ser una de las bandas más citadas por crítica y público como una de las más influyentes de su generación.

Su último disco de estudio sigue siendo A Moon Shaped Pool, publicado en 2016, y desde entonces la actividad del grupo se ha repartido entre los proyectos en solitario de sus miembros, como el de Ed O’Brien, del que ya hablamos con motivo de su segundo álbum, Blue Morpho, y su reciente canción «Abbeycwmhir», y The Smile, el grupo que Thom Yorke y Jonny Greenwood formaron en 2021. Precisamente Greenwood reconocía hace unos meses en una entrevista que el futuro de Radiohead como banda en activo sigue siendo una incógnita incluso para ellos mismos. La gira de 2025 por Europa, con veinte conciertos en cinco ciudades y hasta cuatro noches en el O2 de Londres, fueron sus primeros conciertos juntos desde 2018, y esta nueva cita con Australia y Japón confirma que, de momento, Radiohead ha decidido apostar por seguir girando, continente a continente, antes que por volver al estudio a grabar un nuevo disco.

▶ Gira 2027 — Radiohead | Del 3 de mayo al 13 de junio de 2027 | Australia y Japón

¿Te esperabas que Radiohead eligiera Oceanía y Asia como su segunda parada? ¿Y tú, cuál crees que será el próximo continente de la lista?

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