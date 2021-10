Red Hot Chili Peppers actuará en Sevilla y Barcelona dentro de su gira mundial de 2022

Artista

Red Hot Chili Peppers

La banda californiana ha anunciado las fechas de su esperada gira mundial, que ofrecerá dos conciertos en España, concretamente en Sevilla y en Barcelona.

Detalles de la gira

La gira mundial de estadios visitará 32 ciudades. Arrancando el sábado 4 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, tendrá paradas en Londres, París, Dublín, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, entre muchas más, antes de finalizar en el Globe Life Field de Arlington el 18 de septiembre.

Este tour de 2022 marcará la vuelta al grupo del guitarrista y músico cósmico John Frusciante y la primera gira de estadios de la banda en EE.UU. En ella Red Hot Chili Peppers interpretarán los éxitos de su carrera y presentarán los temas de su próximo álbum.

Además, estarán acompañados en algunas de sus fechas por A$AP Rocky, The Strokes, Beck, Anderson .Paak & The Free Nationals, HAIM, St. Vincent como invitados especiales además de Thundercat y King Princess.

Fechas en España

– Sábado 4 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

– Martes 7 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Venta de entradas

La venta general de entradas comenzará el 15 de octubre a las 10am en RedHotChiliPeppers.com

Todos los tipos de localidades y precios estarán disponibles en ese momento.

La preventa para fans de Red Hot Chili Peppers comenzará el sábado 9 de octubre a las 10am en Norteamérica y el miércoles 13 de octubre a las 10am en Europa. Se realizará a través de RedHotChiliPeppers.com y estará abierta hasta el jueves 14 de octubre a las 10pm

Sobre Red Hot Chili Peppers

Pocas bandas de los ochenta derribaron tantas barreras musicales y fueron tan originales como los Red Hot Chili Peppers. A menudo imitada pero jamás superada, la ardiente fusión entre el funk y el punk rock del grupo sobrevivió incluso a las varias crisis provocadas por la agitada vida de sus miembros. Luego de unos primeros discos algo desprolijos, la banda encontró la fórmula del éxito con Mother's Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991). La historia del grupo en adelante se caracterizó por las numerosas peleas e idas y venidas de sus integrantes, largas ausencias y regresos triunfales, en particular con Californication (1999), By the Way (2003) y I'm with You (2011), así como por la energía desbordante de sus alocados conciertos.

Fuente: Apple Music

