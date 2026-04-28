Ronnie Wood traerá su directo más íntimo a Barcelona dentro del ciclo Cruïlla Concerts

El ciclo Cruïlla Concerts sigue ampliando su programación y suma ahora una cita que promete convertirse en uno de los momentos más especiales de su calendario: Ronnie Wood actuará en Barcelona el próximo 12 de septiembre de 2026 en la Sala Razzmatazz, acompañado por su banda y en un formato de sala que permitirá disfrutarlo muy de cerca. Para quienes están acostumbrados a verlo en grandes estadios junto a The Rolling Stones, esta será una oportunidad única de vivir su energía en un entorno mucho más directo y cercano.

El guitarrista británico, figura esencial en la historia del rock desde su incorporación a The Rolling Stones en 1975, llega a la ciudad dentro de una gira europea exclusiva en salas. El correo de prensa destaca su trayectoria como miembro de bandas icónicas como Faces y The Jeff Beck Group, además de sus colaboraciones con nombres tan influyentes como Bob Dylan, Prince, Eric Clapton o Aretha Franklin. Sobre el escenario, promete un directo potente que mezcla rock, blues y repertorio propio, manteniendo intacto el carisma que lo ha convertido en un referente internacional.

El concierto, programado dentro de Cruïlla Concerts —que este año también incluye a artistas como Micah P. Hinson, 31FAM, Chiquita Movida, Mujeres o Trueno— abrirá puertas a las 19:30 h y comenzará a las 21:00 h. Además, ya está activa una preventa disponible hasta el 29 de abril a las 12:00 h, momento en que se abrirá la venta general a través de la web de Cruïlla Concerts. Una cita imprescindible tanto para fans históricos como para nuevas generaciones que quieran descubrir a Ronnie Wood en un formato más íntimo del habitual.

Ronnie Wood, un camino lleno de giros que acabaron definiendo su leyenda

A lo largo de su extensa carrera, Ronnie Wood ha dejado una huella profunda en la historia del rock británico. Antes de consolidarse como guitarrista de The Rolling Stones, formó parte de Faces y The Jeff Beck Group, dos bandas fundamentales para entender la evolución del rock de los años setenta. Su versatilidad lo llevó a colaborar con artistas como Bob Dylan, Prince, Eric Clapton o Aretha Franklin, ampliando su influencia más allá de cualquier etiqueta. Además de músico, Wood es compositor y artista visual, y su doble ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame subraya la magnitud de su legado. Con una trayectoria marcada por la energía en directo, la creatividad y una presencia escénica inconfundible, sigue siendo una figura imprescindible para comprender varias generaciones de música popular.

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