Rosalía ilumina Madrid y Barcelona con el anuncio de su Lux Tour 2026

La noticia ha sacudido la escena musical: Rosalía traerá su gira más ambiciosa hasta la fecha, el Lux Tour 2026, con ocho conciertos repartidos entre Madrid y Barcelona. La artista catalana actuará en el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, y en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre en Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés, con horarios diferenciados para cada bloque de fechas.

El tour arrancará el 16 de marzo en Lyon y recorrerá 17 países con un total de 42 conciertos, incluyendo paradas en París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. La gira servirá para presentar Lux, su cuarto álbum de estudio, grabado junto a la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason, y con colaboraciones de nombres tan diversos como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y Yves Tumor.

El impacto de Lux ha sido inmediato: debutó en el número uno del ranking global de Spotify y consiguió el mayor estreno de streaming para una artista femenina en español. Medios como Rolling Stone lo han situado entre los tres mejores discos del año, destacando su “irreverencia” y su capacidad para sonar como ningún otr artista en el panorama actual. NME, por su parte, lo describió como “un álbum de alcance y ambición asombrosos”, capaz de unir movimientos operáticos, electrónica vibrante y sensibilidad pop.

Con este anuncio, Rosalía confirma que su propuesta artística sigue expandiéndose hacia territorios cada vez más arriesgados y globales. El Lux Tour 2026 no solo será una celebración de su nuevo trabajo, sino también un despliegue escénico que promete marcar un antes y un después en su carrera.

Rosalía: de Los Ángeles a Lux, una carrera que redefine el pop global

La trayectoria de Rosalía Vila Tobella es un ejemplo de cómo un artista puede transformar la tradición en innovación. Su debut en 2017 con Los Ángeles, un álbum centrado en el flamenco más sobrio, la situó como una voz prometedora en España. Sin embargo, fue con El mal querer (2018) cuando alcanzó reconocimiento internacional: un proyecto conceptual inspirado en una novela medieval que fusionaba flamenco con sonidos urbanos y que le valió premios como el Latin Grammy a Álbum del Año. Canciones como Malamente y Pienso en tu mirá se convirtieron en himnos de una nueva generación.

En 2022 llegó Motomami, un disco que rompió moldes al mezclar reguetón, electrónica experimental y pop, consolidando a Rosalía como una de las artistas más influyentes del mundo. Con temas como La fama junto a The Weeknd o Despechá, el álbum se convirtió en un fenómeno global y le abrió las puertas de escenarios como Coachella y los principales festivales internacionales. Entre medias, la artista también exploró colaboraciones con figuras como Bad Bunny (La noche de anoche), J Balvin (Con altura) y Travis Scott (TKN), demostrando su versatilidad y capacidad de adaptación.

Ahora, con Lux (2025), Rosalía ha dado un salto aún más arriesgado: un trabajo que combina la majestuosidad de la música clásica con la energía del pop contemporáneo. La crítica lo ha descrito como su obra más ambiciosa, y su éxito en listas internacionales confirma que la catalana no solo ha conquistado el mercado hispano, sino que se ha consolidado como una referencia global. Su discografía, que abarca cuatro álbumes de estudio y decenas de singles, refleja una evolución constante y una voluntad de experimentar que la sitúan en la vanguardia del pop mundial.

