La última vez que Royal Blood tocaron en Madrid fue en La Riviera, en julio de 2024, con la gira que celebraba los diez años de su debut. Volverán a la misma sala el martes 9 de marzo de 2027, esta vez para presentar Dead Company, su quinto disco, que sale el 13 de noviembre en Warner Records. El concierto de Royal Blood en Madrid es además el primer nombre confirmado de la séptima Gira Vibra Mahou by Mad Cool, el ciclo de salas del festival. De momento, es su única fecha anunciada en España.

Encaja con lo que ya han decidido en casa. Para la gira británica de noviembre, Mike Kerr y Ben Thatcher han preferido recintos como el Barrowland de Glasgow a los pabellones que podrían llenar. Dead Company está autoproducido y adelantado por dos canciones rápidas y secas, “Ten Over Ten” y “Swallow The Bomb”, que se parecen más a sus primeros discos que al acabado pulido de Back to the Water Below (2023). Un disco así se entiende mejor a dos metros del amplificador de bajo que desde el fondo de un recinto de festival.

Con Mad Cool la relación viene de lejos. El festival los anunció entre sus cabezas de cartel para 2020, la edición que se llevó la pandemia, y acabaron tocando en la de 2022. Su historia en las salas madrileñas, en cambio, empezó torcida: su primera fecha en la ciudad, en la Sala But en noviembre de 2014, se aplazó por una amigdalitis de Kerr.

Para el ciclo es un cambio de escala. La edición de 2026 se repartió entre el Teatro Eslava, la sala Mon y El Sol con Razorlight, Pale Waves o Kerala Dust; aquel cartel tiraba de descubrimiento y de nombres de culto. Abrir la de 2027 con un dúo que ha llevado tres discos al número uno británico recuerda más a 2022, cuando el ciclo metió a Incubus en La Riviera. Con este arranque, la gira deja de parecer el aperitivo del festival para competir con él, y en sala, con mejor sonido que cualquier explanada de Villaverde. Lo raro sería que quedaran entradas cuando abra la venta general.

Fechas y entradas de Royal Blood en España

Martes 9 de marzo de 2027 · Madrid · La Riviera. La preventa para fans arranca el 14 de octubre a las 10:00 y la de Spotify, el 15 de octubre a la misma hora; la venta general abre el 16 de octubre a las 10:00 en madcooltickets.com. El precio y la hora del concierto todavía no se han anunciado.

Royal Blood, dos músicos y ningún guitarrista

Kerr y Thatcher se juntaron en Brighton y en 2014 colocaron su debut homónimo en lo más alto de las listas británicas, con “Out of the Black” y “Figure It Out” como carta de presentación y un truco que todavía desconcierta a quien los ve por primera vez: lo que suena a guitarra es el bajo de Kerr pasado por pedales. How Did We Get So Dark? (2017) y Typhoons (2021), con su giro hacia el rock de pista de baile, repitieron número uno, y Back to the Water Below llegó ya con producción del propio dúo. Luego, casi dos años sin asomar, hasta los conciertos sorpresa de este verano en Reading y Pukkelpop. Dead Company es lo que grabaron mientras tanto, sin nadie mirando el reloj.

▶ “Dead Company” en directo — Royal Blood | 9 de marzo de 2027 | La Riviera, Madrid

¿Preferís ver a Royal Blood en una sala como La Riviera o en el escenario grande de un festival?

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