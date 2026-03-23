Rufus T. Firefly amplían su universo en directo y anuncian nuevas fechas de la gira de «Todas las cosas buenas» para 2026

Rufus T. Firefly no levantan el pie del acelerador. Tras un 2025 marcado por el éxito de Todas las cosas buenas y una gira que ha ido sumando sold outs y ovaciones por toda España, la banda anuncia nuevas fechas para 2026, confirmando que su directo sigue siendo uno de los más magnéticos y sensoriales de la escena nacional. El grupo continúa presentando un disco que no solo ha conquistado al público, sino que también ha sido reconocido por la crítica con premios como el Reconocimiento AUPA! 2025 (BIME), el Premio Ruido al Mejor Disco Nacional y cinco nominaciones a los Premios MIN.

Después de recorrer ciudades como Algeciras, Valencia, Albacete, Alicante, Lleida, Zaragoza, Córdoba, Santander, Bilbao, Badajoz, Segovia, Barcelona o León, Rufus T. Firefly anuncian nuevas paradas en Gijón, Huelva, Cáceres y Murcia, además de una fecha especialmente esperada: 21 de noviembre en Razzmatazz (Barcelona). La banda también seguirá presente en festivales como SanSan, Festival Murmura, Perla Mural Fest, Oasis Sound, Low Festival, Prestoso Fest, Canela Party, Phe Festival o Ebrovisión, consolidando un calendario que no deja respiro.

Mientras tanto, su próxima gran cita será en La Riviera (Madrid), donde colgaron el cartel de sold out en cuestión de días, una muestra clara del momento de forma en el que se encuentran. Las entradas para el resto de fechas ya están disponibles en su web oficial, y la banda promete anunciar más conciertos próximamente.

Con esta ampliación de gira, Rufus T. Firefly confirman que su directo sigue siendo un viaje emocional y sensorial que trasciende lo musical. Su combinación de psicodelia luminosa, intensidad instrumental y una puesta en escena cada vez más cuidada los mantiene como una de las bandas imprescindibles para entender el indie español contemporáneo.

Rufus T. Firefly, una trayectoria que convirtió la psicodelia emocional en un lenguaje propio

Desde sus inicios, Rufus T. Firefly han construido una identidad única dentro del panorama nacional, combinando psicodelia, rock atmosférico y un imaginario visual que los distingue. Con discos como Ø, Magnolia, Loto o El largo mañana, la banda ha desarrollado un sonido expansivo y emocional que los ha llevado a convertirse en un referente generacional. Su evolución constante, su ambición estética y la fuerza de su directo los han situado entre las propuestas más respetadas del indie español. Con Todas las cosas buenas, galardonado y celebrado por crítica y público, Rufus T. Firefly viven uno de los momentos más sólidos de su carrera, y su gira de 2026 promete consolidar aún más su legado.

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