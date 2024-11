Ryan Adams celebrará el 25º aniversario de «Heartbreaker» en España con conciertos en Barcelona, A Coruña y Madrid

Ryan Adams, el talentoso cantautor estadounidense, ha anunciado una emocionante gira con tres conciertos en España como parte de su Heartbreaker 25 World Tour. Esta gira conmemora el 25º aniversario de su aclamado álbum debut en solitario, Heartbreaker. Los conciertos se llevarán a cabo en Barcelona, A Coruña y Madrid a finales de marzo de 2025.

La gira es una coproducción entre Houston Party y Just Life Music. Los espectáculos, bautizados como An evening with Ryan Adams celebrating the 25th anniversary of Heartbreaker, serán únicos, ya que Adams actuará solo, interpretando canciones de su icónico álbum y otros trabajos de su extensa discografía.

Las entradas estarán disponibles a partir del 15 de noviembre de 2024, con una preventa que comenzará el 13 de noviembre de 2024 y durará 48 horas. No te pierdas la oportunidad de ver a uno de los más talentosos compositores del rock de las últimas décadas en un formato íntimo y personal.

¿Te emociona la posibilidad de asistir a alguno de estos conciertos?

Ryan Adams: Un Viaje Musical a Través de Su Discografía

Desde su debut en 2000 con el álbum Heartbreaker, Ryan Adams ha lanzado una impresionante colección de trabajos que abarcan géneros como el rock, el country alternativo y el indie rock.

Antes de su carrera en solitario, Adams fue el líder de Whiskeytown, una banda que se convirtió en un referente del country alternativo en los años 90. Con álbumes como Strangers Almanac y Pneumonia, Whiskeytown dejó su marca en la escena musical.

La carrera en solitario de Adams comenzó con Heartbreaker, un álbum aclamado por la crítica que incluye éxitos como Come Pick Me Up y Oh My Sweet Carolina. A lo largo de los años, ha lanzado numerosos álbumes, incluyendo Gold, Demolition, Rock N Roll, y Love Is Hell.

Además de su trabajo en solitario, Adams ha colaborado con otros artistas y formado parte de proyectos como The Cardinals y Orion. Su álbum III/IV con The Cardinals es un ejemplo de su capacidad para crear música en conjunto con otros músicos talentosos.

En los últimos años, Adams ha continuado lanzando álbumes como Prisoner, Wednesdays, y Big Colors. Su más reciente trabajo, Morning Glory, muestra su compromiso con la creación musical continua y su capacidad para mantenerse relevante en la industria. ¿Cuál es tu álbum favorito de Ryan Adams?

