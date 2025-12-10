Santiago Motorizado regresa con «El Retorno» y una gira que promete emociones intensas

El 2025 va a llegando a su fin pero aún tenemos buenas noticias para los seguidores del rock alternativo latinoamericano: Santiago Motorizado, líder de El Mató a un Policía Motorizado, presenta El Retorno, su primer álbum en solitario, acompañado de una gira que recorrerá España y varias capitales europeas. Desde Ourense hasta Ámsterdam, pasando por Madrid, Barcelona, Londres y París, el músico argentino se embarca en una gira que busca mostrar la faceta más íntima y personal de su carrera.

El disco, compuesto por diez temas, refleja las pasiones de Santiago Motorizado: el cine, el fútbol, los héroes que lo han inspirado y las sutilezas del amor. Con un sonido que se mueve entre el soft rock y una estética acústica, el álbum mantiene la esencia épica que caracteriza al artista, pero con un enfoque más directo y clásico. Canciones que alternan entre la melancolía y la celebración, reforzadas por una lírica que fluye con naturalidad entre emociones y recuerdos.

La gira, que comienza en febrero en Galicia y se extiende por ciudades como Gijón, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Sevilla, culminará con fechas internacionales en Copenhague, Dublín, Londres, París, Berlín y Ámsterdam, además de su participación en Primavera a la Ciutat en Barcelona en junio. Cada concierto promete ser una experiencia cargada de personalidad y sensibilidad, un encuentro cercano con un artista que ha sabido construir un universo propio.

El salto en solitario de Santiago Motorizado no es casualidad. Tras casi dos décadas liderando a El Mató a un Policía Motorizado, el músico ya había explorado otros caminos con la banda sonora de la serie Okupas —que le valió un Premio Gardel en 2022— y con la música original de la película La muerte no existe y el amor tampoco, premiada en los Cóndor de Plata en 2020. Ahora, con El Retorno, reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo convirtió en referente del rock alternativo del siglo XXI.

De La Plata al mundo: la trayectoria de Santiago Motorizado y El Mató a un Policía Motorizado

Hablar de Santiago Motorizado es hablar de una de las figuras más influyentes del rock independiente latinoamericano. Nacido en La Plata, Argentina, se convirtió en el rostro y la voz de El Mató a un Policía Motorizado, banda que irrumpió en la escena a comienzos de los 2000 con un estilo que mezclaba crudeza lírica y atmósferas sonoras expansivas. Su discografía con el grupo incluye trabajos fundamentales como La Dinastía Scorpio (2012), El Mató a un Policía Motorizado (2004), La síntesis O’Konor (2017) y Unas vacaciones raras (2021), todos ellos aplaudidos por su capacidad de capturar la angustia y la esperanza de una generación.

Con El Mató, Santiago Motorizado recorrió América y Europa, participando en festivales de renombre como Primavera Sound y Vive Latino, consolidando a la banda como uno de los pilares del nuevo movimiento de rock alternativo del siglo XXI. Su propuesta, marcada por letras de espíritu épico y melodías entrañables, conectó con audiencias diversas y convirtió a la agrupación en un fenómeno cultural.

En paralelo, Santiago Motorizado desarrolló proyectos personales que ampliaron su universo creativo. La banda sonora de Okupas lo acercó a un público más amplio, mientras que su trabajo en La muerte no existe y el amor tampoco mostró su capacidad para construir paisajes sonoros cinematográficos. Estos proyectos fueron la antesala de El Retorno, un álbum que lo presenta como un artista capaz de transitar entre lo colectivo y lo íntimo, entre la épica del rock y la delicadeza acústica.

Hoy, con su debut en solitario, Santiago Motorizado reafirma su lugar como uno de los músicos más relevantes de la escena independiente. Su carrera, marcada por la coherencia artística y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión, lo convierte en una figura imprescindible para entender la evolución del rock latinoamericano contemporáneo.

