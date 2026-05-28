Schur aterriza en Barcelona el próximo martes, 10 de noviembre de 2026, y lo hace por primera vez en España. El músico neoyorquino, criado en Connecticut y conocido por fusionar indie rock, hip-hop y reggae en canciones como «Testarossa», «Timezones» o «Nostalgia», actuará en el Club Sauvage en una cita que promete ser una de las sorpresas del otoño para quienes siguen de cerca la escena alternativa americana. La preventa de entradas arranca mañana y la venta general el 29 de mayo, ambas a las 10h a través de lasttour.org.

De Connecticut al mundo: el indie que no cabe en una sola etiqueta

Hay artistas que construyen su sonido mirando hacia dentro, y artistas que lo construyen mirando hacia todos lados a la vez. Andrew Schur pertenece claramente al segundo grupo. Criado entre los riffs de Led Zeppelin y los ritmos de J Cole y Mac Miller, Schur desarrolló desde adolescente una forma de entender la música que no reconoce fronteras de género. El resultado es un indie rock con pulso de hip-hop y matices de reggae que suena a la vez urgente y contemplativo, familiar y completamente propio.

Schur escribe y graba desde una lógica nómada: sus canciones nacen de los viajes, de las conversaciones en aeropuertos, de las ciudades que pasan por la ventanilla. Esa sensación de tránsito permanente impregna temas como «Timezones» o «Nostalgia» (del mixtape The Unsure Mixtape, 2023), que acumulan millones de reproducciones en plataformas y se han convertido en himnos para una generación que vive conectada a todo y en casa en ningún sitio. Su single de 2025 «Testarossa» —un homenaje en clave indie a los Ferrari de los ochenta con letra parcialmente en italiano— es probablemente su momento más redondo hasta la fecha: melódico, irónico y extrañamente emocionante.

Club Sauvage, 10 de noviembre: apunta la fecha antes de que se agoten

Schur llega a Barcelona respaldado por Last Tour, con una propuesta en directo que amplía el sonido de estudio con una banda en forma de sexteto. Las entradas para el concierto en el Club Sauvage estarán disponibles en preventa mañana y en venta general el 29 de mayo, ambas a las 10h en lasttour.org. Para quienes no conocen la sala: es uno de esos espacios de aforo reducido donde la proximidad entre el escenario y el público convierte cada concierto en algo difícil de olvidar. El tipo de sala que encaja perfectamente con un artista que hace canciones para escuchar cerca.

Riffs de juventud, canciones del presente

Schur —nombre artístico de Andrew Schur— comenzó su carrera musical en su pequeña ciudad natal de Connecticut, donde de adolescente fundó una banda con su hermano mayor y un grupo de amigos. Tan temprano como en el bachillerato, él y un compañero abrieron un estudio de grabación orientado a músicos jóvenes, sembrando sin saberlo las bases de lo que vendría. Ya en la universidad empezó a grabar y producir en solitario, lanzando su primer material como Schur en 2019.

Su discografía ha ido creciendo con una coherencia notable: el Gullwing Bravado Mixtape (2022) estableció su voz, The Unsure Mixtape (2023) le dio sus primeros grandes temas y Neurotica (2024) consolidó su base de seguidores. En 2025 llegó Cactus, un álbum de ocho canciones grabado bajo el sello Rock Cottage Studio LLC que confirma a Schur como uno de los nombres más interesantes del indie americano independiente. Su primera visita a España este noviembre no es solo un concierto: es la prueba de que lo que empezó en un apartamento de Nueva York ya no cabe solo en Norteamérica.

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