Scorpions anuncia la gira “Love At First Sting” en España para 2024

La legendaria banda de heavy metal Scorpions ha anunciado las primeras fechas de su esperada gira por España, Love At First Sting Tour, que celebrará el 40º aniversario de su icónico álbum. Con una serie de conciertos programados para julio de 2024, los fans españoles tendrán la oportunidad de experimentar en vivo éxitos como Rock You Like A Hurricane, Still Loving You y Big City Lights. Las ciudades de Valencia, Chiclana de la Frontera y Madrid han sido las primeras confirmadas para acoger esta celebración única, con más fechas por anunciar que prometen emociones fuertes para sus seguidores.

Scorpions, conocidos por su influencia en la historia del rock and roll europeo, prometen una producción espectacular llena de detalles para estos conciertos. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 26 de diciembre a las 14h en scorpions.es. Este tour no solo es un repaso a una carrera legendaria y a un álbum que marcó una era, sino que también se perfila como la gira más importante de Scorpions en España. ¡Una cita ineludible para los amantes del metal!