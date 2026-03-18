Shame anuncian concierto en Madrid para presentar su feroz regraso con «Cutthroat»

shame vuelven a España con una energía renovada y un mensaje claro: están en uno de los momentos más potentes de su carrera. La banda británica actuará el 1 de julio en la Sala But de Madrid, dentro de su gira europea de verano, donde presentarán su nuevo álbum Cutthroat. El disco, que verá la luz en 2025, marca un punto de inflexión para el grupo, que ha abrazado una mezcla de humor ácido, crítica social y una actitud desafiante que siempre ha sido su sello.

El vocalista Charlie Steen lo resume con una declaración que podría servir como manifiesto de esta nueva etapa: “Esto trata de quiénes somos. Nuestros shows no son performance art; son directos, confrontacionales y crudos. Siempre ha sido nuestra esencia. Vivimos en tiempos locos. Pero no se trata de ‘Pobre de mí’, sino de ‘Que os den’”. Esa filosofía se condensa en “Cutthroat”, el primer single del álbum, tres minutos de hedonismo indie y arrogancia vulnerable que llegan acompañados de un videoclip frenético grabado dentro de un “muro de la muerte” para motocicletas.

Formados oficialmente en 2014, shame han construido su identidad desde los locales del pub Queen’s Head en Brixton, donde cinco amigos de la infancia —Charlie Steen, Sean Coyle‑Smith, Eddie Green, Josh Finerty y Charlie Forbes— empezaron a moldear un sonido que pronto los situó como una de las bandas más prometedoras del post‑punk británico. Su ascenso fue meteórico gracias a “One Rizla” y a su debut Songs of Praise, que los posicionó como una fuerza generacional. Desde entonces, han seguido evolucionando con Drunk Tank Pink y Food for Worms, ampliando su paleta sonora sin perder la crudeza que los define.

Con Cutthroat, shame exploran nuevos territorios electrónicos sin renunciar a su espíritu incendiario. La banda llega a Madrid con una reputación en directo que les precede: conciertos intensos, sudorosos y sin concesiones, donde la vulnerabilidad y la rabia conviven en un mismo grito. Las entradas estarán disponibles a partir del 20 de marzo a las 10h en Live Nation y Ticketmaster, con preventas activas desde el 18 y 19 de marzo.

Shame, una trayectoria que convirtió la furia juvenil en una de las voces más afiladas del post‑punk británico

Desde su irrupción en 2018 con Songs of Praise, shame han demostrado una capacidad única para capturar el caos emocional de una generación. Su mezcla de post‑punk abrasivo, letras introspectivas y una puesta en escena visceral los ha llevado a convertirse en una de las bandas más respetadas del panorama alternativo. Con Drunk Tank Pink, exploraron la ansiedad y el aislamiento con una producción más expansiva, mientras que Food for Worms consolidó su madurez artística con temas como “Fingers of Steel” y “Six‑Pack”. Ahora, con Cutthroat, el grupo se adentra en una nueva fase donde la electrónica, la confrontación y la vulnerabilidad se entrelazan para ofrecer su obra más ambiciosa hasta la fecha. Trece años después de sus primeros ensayos en Brixton, shame siguen siendo una fuerza imparable dentro del rock contemporáneo.

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