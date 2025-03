Siete años después, Lady Gaga regresa con «Mayhem»: un espectáculo que hará temblar el Palau Sant Jordi de Barcelona

¡Atención, Little Monsters! Después de siete largos años de ausencia, Lady Gaga está de vuelta en España, y lo hace a lo grande con su gira The Mayhem Ball Tour. La superestrella estadounidense, conocida por su extravagancia y su talento descomunal, ha elegido Barcelona como el epicentro de su reencuentro con el público español, programando dos conciertos explosivos para los días 28 y 29 de octubre de 2025 en el emblemático Palau Sant Jordi. Si pensabas que la espera había sido eterna, prepárate, porque este regreso promete ser una experiencia inolvidable, cargada de emociones, espectáculo y, por supuesto, el inconfundible sello de Gaga.

Según ha informado Live Nation, promotora del evento, estas serán las únicas fechas de Lady Gaga en España dentro de esta gira que acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum, Mayhem, disponible desde el 7 de marzo de 2025 vía Interscope Records. NME ya ha destacado que este disco marca un giro hacia un pop más oscuro y teatral, con singles como Abracadabra y el exitazo global Die With a Smile junto a Bruno Mars, que han puesto a los fans en órbita. Y si algo sabemos de Gaga, es que sus actuaciones en directo transforman cada canción en una obra maestra visual y sonora. Además, estos conciertos serán los primeros en la capital catalana desde su última visita en 2017 con el Joanne World Tour, lo que añade un toque extra de expectación.

El anuncio ha desatado una fiebre entre los seguidores, aunque no todo son vítores. En redes sociales, ya encontramos numerosas críticas por los precios de las entradas, que arrancan en 55 euros y escalan hasta cifras que algunos fans han tildado de «abusivas». Sin embargo, para los devotos de Gaga, esto no es más que un detalle frente a la promesa de un espectáculo que combinará la grandiosidad de sus producciones pasadas con un enfoque más íntimo. «No planeaba salir de gira este año tras mis conciertos en Singapur, pero la increíble respuesta al nuevo álbum me inspiró a seguir adelante», confesó Lady Gaga en un comunicado que ha hecho temblar las redes sociales.

Las entradas saldrán a la venta el 3 de abril a las 12:00 mediante Live Nation y Ticketmaster, y los fans ya están contando las horas. El Palau Sant Jordi, con capacidad para unas 17.000 personas por noche, se prepara para vibrar con hits de Mayhem y clásicos como Bad Romance o Poker Face, que seguro pondrán a todo el público en pie. Aunque algunos lamentan que Madrid se haya quedado fuera, Barcelona se alza como el escenario perfecto para este regreso triunfal, siete años después de que el Joanne World Tour dejara a España con ganas de más.

Lady Gaga, con sus 14 premios Grammy y una carrera que ha revolucionado el pop, no solo trae música: trae una experiencia. Desde sus icónicos vestuarios hasta su capacidad para conectar con la audiencia, este The Mayhem Ball Tour promete ser un torbellino de caos glorioso y creatividad sin freno. Si aún no estás convencido, piensa en esto: la última vez que pisó España, dejó el listón altísimo; ahora, con un álbum fresco y una energía renovada, Gaga está lista para superarse a sí misma. ¿Te lo vas a perder? ¡Corre por tus entradas y prepárate para bailar, gritar y vivir la magia de una de las artistas más grandes de nuestro tiempo!

