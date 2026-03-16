Sigur Rós anuncian las últimas fechas de su gira orquestal y confirman conciertos en Barcelona y Bilbao en septiembre de 2026

Sigur Rós han anunciado el tramo final de The Orchestral Tour, su gira más ambiciosa hasta la fecha, en la que reinterpretan su repertorio junto a orquestas locales de 41 músicos. España tendrá dos paradas muy especiales: el 11 de septiembre de 2026 en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona con la Orquestra Simfònica del Vallès, y el 15 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao junto a la Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Las entradas se pondrán a la venta el viernes 20 de marzo a las 10:00h, con precios que oscilarán entre 64,40 € y 178,25 € en Barcelona, y entre 82,50 € y 170,50 € en Bilbao.

La gira está recibiendo críticas extraordinarias en toda Europa. Y es que no se trata únicamente de añadir cuerdas a canciones ya conocidas: el repertorio ha sido reconstruido desde cero, potenciando los crescendos emocionales que han convertido a la banda islandesa en un referente mundial.

El teclista Kjartan Sveinsson ha explicado lo especial que está siendo esta etapa: “Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre. Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta, rodeados de todos esos músicos fantásticos con los que hemos tocado durante los últimos cuatro años”. La banda agradece especialmente el trabajo del director Robert Ames y de la arreglista María Huld Markan Sigfúsdóttir, figuras clave en esta reinvención.

Estas fechas llegan tras un periodo especialmente fértil para el grupo. En 2023 publicaron ÁTTA, su primer álbum de material nuevo en casi una década, profundamente marcado por la colaboración con la London Contemporary Orchestra. También recuperaron Odin’s Raven Magic, su obra orquestal grabada dos décadas atrás, y celebraron el 20º aniversario de Takk… con una edición especial remasterizada. Con casi diez millones de discos vendidos, Sigur Rós siguen demostrando que su música —etérea, expansiva y emocional— encuentra un nuevo significado cuando se funde con una orquesta completa.

Sigur Rós, una trayectoria que convirtió la emoción en un lenguaje universal

Desde su irrupción con Ágætis byrjun en 1999, Sigur Rós se han consolidado como una de las bandas más influyentes de la música contemporánea. Su combinación de post‑rock, ambient, minimalismo y un imaginario vocal único —incluyendo el célebre “hopelandic” de Jónsi— los situó rápidamente en un lugar propio dentro del panorama internacional. Discos como (), Takk… o Kveikur ampliaron su reputación como arquitectos de paisajes sonoros capaces de emocionar sin necesidad de traducción. A lo largo de su carrera han explorado desde la crudeza eléctrica hasta la delicadeza orquestal, colaborando con formaciones sinfónicas de todo el mundo. Su regreso con ÁTTA y esta gira orquestal reafirma su capacidad para reinventarse sin perder su esencia: una música que no solo se escucha, sino que se siente.

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