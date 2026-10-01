Simple Plan regresa a España para celebrar 25 años de pop-punk a lo grande

El reloj no se detiene y la nostalgia de los años 2000 está más viva que nunca. Simple Plan, la icónica banda canadiense que marcó a toda una generación con sus himnos de rebelión, desamor y adolescencia eterna, regresa a nuestro país como parte de su esperadísima gira «Bigger Than You Think! Europe Tour 2026». Una cita imprescindible que no solo celebra un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida, sino que promete convertirse en uno de los eventos del año para los amantes del género.

Madrid cuelga el cartel de «Sold Out» y Barcelona roza el lleno absoluto

Aunque esta nueva gira en solitario llega con el impulso de su 25.º aniversario, la relación de Simple Plan con España ha estado llena de momentos memorables en los últimos años. Algunas de sus últimas fechas con su público español fueron en septiembre de 2022 junto sus compatriotas Sum 41 en una gira multitudinaria de recintos cerrados que arrasó en el Bilbao Arena y en el WiZink Center de Madrid, en enero de 2024 cuando ofrecieron una cita exclusiva e íntima en la sala Razzmatazz de Barcelona acompañados de State Champs y Mayday Parade, donde colgaron el cartel de entradas agotadas en cuestión de horas, y la última el pasado septiembre de 2025 invitados especiales de The Offspring, donde recorrieron Europa acompañandolos en su gira mundial «Supercharged«, haciendo retumbar el Palacio Vistalegre de Madrid y el Olímpic Arena de Badalona.

La respuesta del público español ha sido tan arrolladora como esperada. A pocas semanas de la cita, Madrid ha agotado oficialmente todas las entradas para el show en el Palacio Vistalegre el próximo martes 27 de octubre. La capital ha demostrado tener ganas acumuladas de saltar al ritmo de los de Montreal, logrando un sold out rotundo que dejará el recinto a rebosar.

Por su parte, Barcelona no se queda atrás. El concierto en el Sant Jordi Club programado para el lunes 26 de octubre cuenta ya con una baja disponibilidad de tickets, con las últimas entradas a la venta volando a ritmo frenético. Todo apunta a que la Ciudad Condal también colgará el cartel de «no hay billetes» en cuestión de días.

Un cartel de lujo: Neck Deep y Charlotte Sands acompañan la fiesta

Simple Plan no desembarca solo en esta gira. Para asegurar que las veladas sean una auténtica fiesta de rock de principio a fin, la banda se ha rodeado de invitados de primer nivel dentro del panorama alternativo actual: Neck Deep, referentes galeses del pop-punk contemporáneo serán los encargados de caldear el ambiente con sus riffs potentes y letras coreadas a pleno pulmón, demostrando por qué son uno de los grandes nombres de la escena mundial actual, y Charlotte Sands, la efervescente artista estadounidense abrirá ambas noches aportando su energía explosiva y ese sonido fresco que navega entre el pop, el punk y el rock alternativo.

¿Qué nos tiene preparado Simple Plan?

Con 25 años de carrera a sus espaldas, Simple Plan ha diseñado un espectáculo pensado por y para sus fans. Los asistentes pueden esperar un recorrido exhaustivo por sus álbumes más emblemáticos —desde el legendario No Pads, No Helmets…Just Balls hasta sus lanzamientos más recientes—, garantizando una lluvia imparable de clásicos como «I’m Just a Kid», «Perfect», «Welcome to My Life», «Untitled» o «Shut Up!».

Será un espacio de reencuentro intergeneracional donde aquellos que crecieron escuchándolos en su reproductor MP3 compartirán primeras filas con las nuevas generaciones que han descubierto sus himnos en redes sociales.

Prepara la garganta, desempolva las zapatillas y prepárate para una de las noches más enérgicas y nostálgicas del año.

Todavía estás a tiempo de conseguir alguna entrada para Barcelona disponible en ticketmaster

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.