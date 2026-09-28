Sonido Bomba cierra su cartel 2026 con dos nuevas confirmaciones: Los Punsetes y Drast. Los dos suben al escenario el viernes 27 de noviembre. Es la primera edición del festival que Sonido Muchacho y Bomba Dischi celebran los días 26 y 27 en la Sala BUT de Madrid. Los abonos ya están a la venta.

Para el público de Los Punsetes, la fecha llega con un peso añadido. La banda toca dos semanas después de publicar Un río de angustia desbocada (13 de noviembre), su primer disco desde AFDTRQHOT (2022). Paco Loco produce el álbum junto al grupo, en sus estudios de El Puerto de Santa María.

La mezcla lleva la firma de Sergio Pérez García (Svper). La masterización es de Greg Obis, que también ha trabajado con MJ Lenderman y Slow Pulp. Hasta ahora se conocen dos adelantos: “Una persona triste” y “El año del caballo”, la última pista que hemos conocido del disco por el momento.

Drast, nombre artístico de Marco De Cesaris (Nápoles, 2001), llega desde el otro sello impulsor del festival. Empezó en YouTube y SoundCloud, donde conoció a Lil Kvneki. Juntos formaron el dúo Psicologi, ficharon por Bomba Dischi en 2019 y llegaron a disco de oro con Trauma (2022). Desde 2023 publica en solitario, con Indaco como primer álbum, grabado ya con banda propia. Comparte sello con Franco126 y Ariete, ambos ya confirmados en el cartel.

El resto del cartel ya incluía a Ariete, Franco126, Jimena Amarillo, Piccolo, Pop X, Carmen Lancho y faccianuvola, además de los DJ sets de Cariño y Fenoaltea. Ahora se suman estos dos nombres, que cierran la programación del viernes.

Sonido Bomba nace del hermanamiento entre Sonido Muchacho y Bomba Dischi. Bomba Dischi nació en Roma en 2012; Sonido Muchacho, en Madrid dos años después. Los dos sellos llevan años intercambiando artistas y ahora comparten festival propio, en vez de limitarse a algún cruce puntual de cartel. Antes de llegar a Madrid, el proyecto ya tuvo una parada en París. Fue el 17 de septiembre, en Le Trabendo, con conciertos de Cariño, faccianuvola y Prima Stanza A Destra.

Los abonos para las dos noches y las entradas de la fiesta de cierre están a la venta en sonidobomba.com.

Los Punsetes: Veinte años de sospecha

Los Punsetes nacieron en Madrid en 2004 con una maqueta de siete canciones. Incluía “Yo amo a Punset”, homenaje al divulgador Eduard Punset, de quien tomaron el nombre. Ariadna Paniagua puso la voz hierática y el letrista Antonna la mala uva. Con esa fórmula construyeron una carrera entera sobre la sospecha: del otro, de la sociedad y de uno mismo. AFDTRQHOT (2022) es, hasta ahora, su último álbum de estudio. En 2024 celebraron sus veinte años con Que le den por culo a tus amigos (Sonido Muchacho), un disco de versiones firmado por bandas amigas. Ese repaso terminó en mayo, cuando el grupo publicó “Una persona triste”, el primer aviso de que algo había cambiado. Ahora suben al escenario de Sonido Bomba con Un río de angustia desbocada recién salido del horno y el sello que los edita como anfitrión.

▶ “Sonido Bomba” — Los Punsetes, Drast y más | 26 y 27 de noviembre de 2026 | Sonido Muchacho y Bomba Dischi

¿Qué peso le das a que dos sellos independientes monten su propio festival en una sala en vez de un recinto grande? Cuéntanoslo en los comentarios.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.