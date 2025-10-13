SPORTS se enamoran de nuevo y lo celebrarán en 2026 en Madrid y Barcelona

El dúo estadounidense SPORTS, formado por Christian Theriot y Cale Chronister, regresa a España con dos fechas muy esperadas: el 12 de noviembre de 2026 en la Sala Changó de Madrid y el 13 en Razzmatazz 2 de Barcelona. Esta parada forma parte de su gira europea de 2026, que también incluye ciudades como Londres, París, Berlín y Milán. Las entradas estarán disponibles desde el 15 de octubre a través de notikumi.com y razzmatazz.com, con un precio de 21 € (gastos incluidos).
Originarios de Oklahoma, SPORTS se han convertido en una referencia del dream pop contemporáneo gracias a su mezcla de psicodelia suave, soul electrónico y pop melódico. Su nuevo single Keep Falling In Love es una declaración de amor íntima y expansiva, dedicada por Chronister a su esposa, con quien comparte vida desde los 16 años. Grabado en un solo día en Brighton, el tema combina bajos groovy, guitarras brillantes y sintetizadores envolventes, consolidando el estilo romántico y nostálgico que caracteriza al dúo.
Este lanzamiento llega tras Nice 2 Meet Myself (Bang Bang Bang), una explosión de psicodelia glitch y autoaceptación inspirada en How Music Works de David Byrne y How To Meet Yourself de Nicole LePera. También destaca If You Want Me, una oda al amor sin condiciones que marca el inicio de una nueva etapa creativa, completamente autoproducida. Con más de 180 millones de reproducciones en Spotify de su hit You Are The Right One, SPORTS se consolidan como una banda de culto que sigue evolucionando sin perder su esencia.
De Oklahoma al culto indie: la trayectoria de SPORTS
La historia de SPORTS comienza en Tulsa, Oklahoma, cuando Christian Theriot y Cale Chronister se conocieron siendo adolescentes. Su debut llegó en 2015 con el EP Naked All the Time, que rápidamente captó la atención por su mezcla de funk electrónico y pop onírico. Le siguieron los álbumes People Can’t Stop Chillin (2016) y Everyone’s Invited (2018), donde perfeccionaron su estilo entre lo retro y lo emocional. Su tercer trabajo, Get a Good Look, lanzado en dos partes entre 2021 y 2022, consolidó su sonido con temas como Baby Baby y Panama, que acumulan decenas de millones de reproducciones.
Con una estética visual cuidada y una producción cada vez más ambiciosa, SPORTS han sabido mantenerse relevantes en la escena indie sin perder su carácter íntimo. Su próximo álbum, previsto para febrero de 2026, será el primero completamente autoproducido, marcando un giro hacia la independencia creativa. Este nuevo ciclo, iniciado con If You Want Me, Nice 2 Meet Myself (Bang Bang Bang) y Keep Falling In Love, muestra a un dúo más maduro, emocionalmente abierto y dispuesto a explorar nuevas dimensiones sonoras que combinan lo bailable con lo introspectivo.
