Stereophonics regresan a España con conciertos en Madrid y Barcelona

La banda galesa Stereophonics ha anunciado su regreso a España con dos conciertos imprescindibles el próximo mes de mayo. Los fans podrán disfrutar de su música en vivo el 11 de mayo en La Riviera de Madrid y el 12 de mayo en Razzmatazz de Barcelona. Estos conciertos marcan el regreso de la banda a España después de casi cinco años, y prometen ser una celebración de su legado musical y su nuevo álbum.

Stereophonics, conocidos por su capacidad de capturar el espíritu de la Gran Bretaña post-brit-pop, han evolucionado a lo largo de las décadas, consolidándose como una de las bandas más influyentes del pop-rock británico. Con éxitos como Dakota y álbumes icónicos como Language. Sex. Violence. Other? y You Gotta Go There to Come Back, la banda ha dejado una huella imborrable en la música.

El clímax final de Dakota, su particular hit generacional, ha adquirido nuevos matices con el paso del tiempo, transformándose de un himno eufórico a un clásico del pop-rock. Los conciertos de mayo serán una oportunidad única para revivir estos momentos y descubrir las nuevas propuestas de la banda.

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles en Fever a partir del 31 de octubre a las 10:00, con un precio de 38 € más gastos de distribución. No pierdas la oportunidad de ver a Stereophonics en vivo y ser parte de esta experiencia musical inolvidable.

Con la perspectiva que dan dos décadas, Stereophonics han demostrado ser mucho más que los sucesores de sus paisanos Manic Street Preachers. Han ocupado un lugar preferencial dentro de la cultura popular británica, así que prepárate para una noche llena de energía y nostalgia con Stereophonics en Madrid y Barcelona.

