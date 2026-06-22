Steve Wynn regresa a España en noviembre con un espectáculo que lleva más de un año recorriendo escenarios de Europa y Estados Unidos. I Wouldn’t Say It If It Wasn’t True – Songs, Stories and Surprises combina canciones en directo, relatos y lecturas extraídas de sus memorias, publicadas recientemente en castellano por Liburuak. La gira de Steve Wynn en España arranca el 19 de noviembre en Madrid y recorre siete ciudades, con Chris Cacavas (Green On Red) como co-protagonista de cada velada.

Un espectáculo que nació mientras se escribía el libro

Lo que Wynn propone no es un concierto acústico con anécdotas intercaladas, ni una lectura de libro con música de fondo. El formato nació del proceso que le llevó a escribir sus memorias y a grabar Make It Right de forma simultánea: su primer disco en solitario desde 2010, editado por Fire Records. «Mientras escribía cada capítulo, surgían ideas para canciones inspiradas en el viaje al pasado que estaba haciendo», explicó Wynn. «Las reflexiones acabaron entrelazándose: un comentario mutuo entre lo literal y lo metafórico.»

El resultado escénico sigue esa misma lógica: canciones de Dream Syndicate (clásicos, rarezas, versiones escogidas para la ocasión) conviven con fragmentos leídos en voz alta y con temas de Make It Right, todo en un orden que imita la estructura del libro, no la de un setlist convencional. A ello se suma, según el comunicado, un nuevo álbum en directo grabado durante su última gira europea. Para el lector en castellano, la visita tiene una capa adicional: las memorias, publicadas originalmente en inglés en agosto de 2024 por Jawbone Press, ya están disponibles en nuestra lengua.

Cacavas y Wynn: dos piezas del mismo rompecabezas

La incorporación de Chris Cacavas no es un detalle menor. Teclista y co-fundador de Green On Red, Cacavas es una de las figuras centrales de la escena que a principios de los años ochenta en Los Ángeles produjo, entre otras bandas, a los propios Dream Syndicate. Que dos de las piezas fundacionales del Paisley Underground compartan escenario en este formato tiene una lógica que va más allá de la amistad: es, en cierta medida, la misma historia contándose desde dos ángulos distintos.

Cacavas abrirá cada velada con una selección de canciones de toda su carrera antes de incorporarse al concierto de Wynn en un formato acústico de guitarras y teclado. El resultado es un programa que puede extenderse más de dos horas y que, sobre el papel, tiene la estructura de una conversación entre músicos que conocen muy bien el terreno que pisan.

Steve Wynn: el tipo que casi fue periodista deportivo

Steve Wynn fundó Dream Syndicate en 1981 en Los Ángeles, cuando dejó la universidad para dedicarse a una música que no encontraba en ninguna emisora. El debut de la banda, The Days of Wine and Roses (1982), se convirtió de inmediato en uno de los discos fundacionales del rock alternativo americano: una mezcla de Velvet Underground y feedback que llegó demasiado pronto para el mercado pero en el momento exacto para quien lo necesitaba. Medicine Show (1984), su debut en A&M Records, fue más oscuro y más difícil, y acabó por desintegrar la primera formación de la banda. Wynn continuó en solitario y en múltiples proyectos (Gutterball, Danny & Dusty, The Baseball Project) hasta que Dream Syndicate se reunió en 2012 y regresó en varias ocasiones a España durante la siguiente década.

Lo que las memorias revelan es que, antes de todo eso, Wynn estuvo a punto de convertirse en periodista deportivo: una vocación que quedó sepultada bajo los discos de Springsteen y las noches en los clubs de Los Ángeles. Esa otra vida posible es uno de los hilos del libro, junto a giras con U2 y R.E.M. cuando ninguno de los tres era todavía lo que acabó siendo, y la historia de cómo se graba un disco cuando la banda ya no se habla. Make It Right (2024), escrito cuarenta años después, cierra el círculo sin pretender cerrarlo del todo.

Siete ciudades, del 19 al 27 de noviembre

19 de noviembre — Madrid — Canopy Castellana 21 de noviembre — Murcia — Teatro Bernal 22 de noviembre — Hostalets de Balenyà — Teatre Ateneu 24 de noviembre — Valencia — Loco Club 25 de noviembre — Segovia — WIC 26 de noviembre — Santander — Moon River Studios 27 de noviembre — Bilbao — Lumiere Club

Entradas disponibles en heartofgold.es/shows.

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