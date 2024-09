Supergrass anuncia gira por el 30º aniversario de «I Should Coco»

Supergrass ha anunciado una gira especial para celebrar el 30º aniversario de su álbum debut I Should Coco. La banda, que había estado inactiva desde 2022, reveló que tocarán el álbum completo en una serie de conciertos en mayo de 2025. Las ciudades incluidas en la gira son Glasgow, Nottingham, Sheffield, Newcastle, Birmingham, Cardiff y Leeds, culminando con un espectáculo en el Roundhouse de Londres.

El álbum I Should Coco, lanzado el 15 de mayo de 1995, debutó en el número tres de las listas y alcanzó el número uno después de la actuación de la banda en Glastonbury ese mismo verano. Con más de un millón de copias vendidas en todo el mundo, es el álbum debut más vendido de Parlophone Records desde The Beatles. Entre las canciones destacadas del álbum se encuentran Caught By The Fuzz y Alright, que alcanzó el número dos en las listas.

El bajista Mick Quinn expresó su entusiasmo por la gira, mencionando que será la primera vez que toquen el álbum en su totalidad. La preventa de entradas comenzará el miércoles 18 de septiembre a las 10 a.m., y la venta general el viernes 20 de septiembre a las 9 a.m. La noticia sigue a un enigmático mensaje que la banda publicó el viernes anterior, insinuando un gran anuncio.

Para los fans de la música de Supergrass del resto de Europa, queda la esperanza de una futura gira europea para disfrutar de I Should Coco o, quizá, una posible presencia en los festivales del próximo verano. ¡Estaremos atentos!