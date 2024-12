System Of A Down regresa con una gira por estadios junto a KoRn, Avenged Sevenfold y Deftones

System Of A Down ha anunciado tres conciertos únicos en estadios de Norteamérica para el próximo verano. La icónica banda se presentará en el MetLife Stadium en East Rutherford, NJ el 28 de agosto, en el Soldier Field en Chicago, IL el 31 de agosto, y en el Rogers Stadium en Toronto, ON el 3 de septiembre.

Cada concierto contará con invitados especiales de renombre. KoRn abrirá el espectáculo en East Rutherford, Avenged Sevenfold se unirá en Chicago, y Deftones cerrará la gira en Toronto. Además, las bandas Polyphia y Wisp actuarán en todas las fechas, añadiendo aún más atractivo a estos eventos.

Las preventas para los fans comenzarán el miércoles 11 de diciembre, con la venta general de entradas iniciando el viernes 13 de diciembre a las 12 pm hora local. Los seguidores pueden registrarse para las preventas en el sitio web oficial de la banda.

En una reciente entrevista con NME, Shavo Odadjian, bajista de System Of A Down, habló sobre la dinámica interna de la banda y la posibilidad de nueva música. Aunque no confirmó un nuevo álbum, dejó la puerta abierta a futuras colaboraciones, destacando la necesidad de que todos los miembros estén en sintonía.

Estos conciertos prometen ser una celebración épica de la música metal, reuniendo a algunas de las bandas más influyentes del género en un escenario monumental. Los fans no querrán perderse esta oportunidad de ver a System Of A Down y sus invitados especiales en acción.