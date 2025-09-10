System Of A Down vuelven a rugir en Europa, pero se olvidan de España

System Of A Down han confirmado su esperada gira europea de estadios para el verano de 2026, tras casi una década sin pisar el continente. La banda liderada por Serj Tankian arrancará el tour el 29 de junio en Estocolmo y recorrerá ciudades como París, Milán, Berlín, Düsseldorf, Londres y Varsovia. A pesar de la emoción que ha despertado el anuncio, no hay fechas previstas en España, lo que ha dejado a sus seguidores nacionales con sabor agridulce.

El cartel no viene solo: Queens Of The Stone Age se suman como invitados especiales, mientras que los recién reunidos Acid Bath abrirán los conciertos. La gira está producida por Live Nation y promete ser uno de los eventos más potentes del rock alternativo del próximo año.

Las entradas estarán disponibles en preventa desde el 16 de septiembre a través de systemofadown.com, y la venta general comenzará el 19 de septiembre a las 12:00 (hora local).

Desde su última visita a Europa en 2017, System Of A Down ha estado activo principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica. En su reciente gira Wake Up! rindieron homenaje a Ozzy Osbourne interpretando Snowblind por primera vez en 23 años. Aunque no hay confirmación de nuevo material, el guitarrista Daron Malakian ha dejado entrever que no está seguro de querer grabar otro disco con la banda.

Por ahora, los fans españoles tendrán que conformarse con cruzar fronteras si quieren ver a System Of A Down en directo. ¿Será este el principio de una gira más extensa? Habrá que esperar.

System Of A Down: el rugido armenio que redefinió el metal alternativo

System Of A Down nació en Los Ángeles en 1994, fruto de la unión creativa entre Serj Tankian y Daron Malakian, ambos de ascendencia armenia. Junto a Shavo Odadjian y John Dolmayan, formaron una banda que pronto se convirtió en sinónimo de provocación, energía y crítica social. Su estilo, una mezcla explosiva de metal, punk, folk y música tradicional armenia, rompió moldes desde su debut homónimo en 1998. Con letras que abordan desde el genocidio armenio hasta el consumismo y la guerra, System Of A Down se posicionó como una voz incómoda pero necesaria en el panorama musical de los 2000.

Su discografía, aunque breve, es contundente: System Of A Down (1998), Toxicity (2001), Steal This Album! (2002), Mezmerize (2005) y Hypnotize (2005). Toxicity es considerado su obra maestra, con himnos como Chop Suey! y Aerials que los catapultaron al estrellato global. Los álbumes Mezmerize y Hypnotize, lanzados con solo seis meses de diferencia, consolidaron su estatus como referentes del metal alternativo, siendo la primera banda desde The Beatles en lograr dos debuts número uno en EE. UU. en el mismo año. Desde 2006 no han publicado nuevo material discográfico, salvo dos canciones en 2020, lo que ha generado una mezcla de nostalgia y expectativa entre sus seguidores. A pesar de su silencio en estudio, su legado sigue vivo en cada directo, donde demuestran que su mensaje sigue tan vigente como su potencia sonora.

