Take That ya tienen la vista puesta en 2027. El trío formado por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald ha confirmado esta mañana la primera tanda de fechas internacionales de su nueva gira, la Dreamers Tour, que incluye una parada en España: el grupo actuará el domingo 11 de julio de 2027 en el Marenostrum Fuengirola, en Málaga. Es, por el momento, su única cita confirmada en territorio español, aunque el propio anuncio deja la puerta abierta a que se sumen más fechas en las próximas semanas.

Nueva gira, nuevo disco y un single con Michael Patrick Kelly

El anuncio de la gira ha llegado acompañado de otras dos noticias importantes: la confirmación de Dreamers, el décimo álbum de estudio de la banda (conocido hasta ahora bajo el nombre provisional de TT10) y que se publicará antes de que termine el año, y el adelanto de un nuevo single, “Feel My Love”, que llegará el próximo 4 de septiembre con la colaboración del cantautor irlandés-estadounidense Michael Patrick Kelly. El tema sigue la estela de “You’re A Superstar” y “Sweet July”, dos canciones que la banda ya ha ido interpretando en directo durante su reciente gira de estadios The Circus Live.

Precisamente esa gira, que revivía el histórico espectáculo The Circus de 2009 y que llegó acompañada de una docuserie propia en Netflix, se cerró el pasado 4 de julio en el Aviva Stadium de Dublín tras vender más de 736.000 entradas por todo el Reino Unido e Irlanda. Gary Barlow llegó a reconocer en un vídeo publicado en Instagram que, tras el final de la gira, sintió que se había “caído por un precipicio” emocionalmente, así que la confirmación de nueva música y nuevos conciertos llega en el mejor momento posible tanto para la banda como para sus seguidores.

La gira que ahora se despide, The Circus Live, no fue un simple ejercicio de nostalgia: además de agotar entradas en recintos como el Co-op Live de Mánchester o el propio Aviva Stadium, una de sus noches en Mánchester fue retransmitida en directo por Amazon Music a través de Prime Video, Twitch y la app de Amazon Music, y se convirtió en la retransmisión en directo más vista de la historia del Reino Unido. Ese nivel de expectación es, precisamente, lo que hace tan significativo el anuncio de una gira de la escala de Dreamers Tour apenas dos meses después de haber bajado el telón de la anterior.

Fuengirola, la única cita española por el momento

La Dreamers Tour arrancará el 3 de junio de 2027 en Zúrich (Suiza) y recorrerá, según el comunicado oficial de la banda, 24 ciudades de 14 países antes de cerrarse el 23 de julio en Tüßling (Alemania). Entre las paradas confirmadas hasta ahora figuran Alemania, Polonia, Lituania, Estonia, Noruega, Suecia, Francia, Irlanda del Norte, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Austria y, por supuesto, España, con Fuengirola como única fecha por ahora.

Las entradas para todos los conciertos, incluido el de Fuengirola, saldrán a la venta general el próximo viernes 4 de septiembre a las 10:00 a través de Ticketmaster, con una preventa disponible un día antes, el 3 de septiembre. Quienes reserven Dreamers antes del 2 de septiembre a las 10:00 podrán además acceder a una preventa exclusiva previa a la general.

Mientras llega esta fecha (entre otras), recordamos su paso hace un par de años por Noches del Botánico en Madrid.

Treinta años después, Take That siguen llenando estadios

Formados en Manchester en 1990, Take That se convirtieron en el grupo británico más importante de su generación antes de separarse en 1996, en pleno auge de la Britpop. Su regreso en 2005 sin Robbie Williams, y la posterior reincorporación de este entre 2010 y 2012, los devolvió a lo más alto con discos como Beautiful World o Progress, y desde entonces el trío formado por Barlow, Owen y Donald ha mantenido un ritmo de publicaciones y giras que pocos artistas de su generación pueden igualar.

La curiosidad añadida de este anuncio es que Take That pisarán el mismo escenario, el Thomond Park de Limerick, apenas unos días antes que su antiguo compañero Robbie Williams, que llevará su gira RW27 a la misma ciudad los días 6 y 7 de julio. Un pequeño reencuentro indirecto entre exmiembros de la banda que sin duda no pasará desapercibido para los fans más veteranos del grupo, treinta y siete años después de que Take That debutara sobre un escenario y a las puertas de una nueva etapa que, a juzgar por el tamaño de la gira anunciada, promete estar lejos de ser la última.

¿Te animas a cruzar España para ver a Take That en Fuengirola? ¿Crees que se acabarán anunciando más fechas españolas antes de julio de 2027?

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